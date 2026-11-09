È stata inaugurata con una cerimonia ufficiale a Diamante, in provincia di Cosenza, la nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia di Stato Vittorio Pisani. Nonostante il presidio sia già operativo da maggio, il taglio del nastro conferisce anche la benedizione istituzionale che era stata rinviata sei mesi fa. La nuova struttura, come noto, ospita gli uffici del Commissariato ed è un punto di riferimento per le attività di pubblica sicurezza sul territorio. Per l'occasione, la cittadina tirrenica ha accolto i principali rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, insieme ai vertici provinciali delle forze di Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Accanto al ministro Piantedosi e al capo della Polizia Pisani, hanno partecipato all'inaugurazione il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il Sottosegretario agli Interni Wanda Ferro. Presenti anche il prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano e il Questore Antonio Borelli. Alla cerimonia hanno preso parte, inoltre, diversi sindaci della provincia di Cosenza, tra cui il primo cittadino di Diamante, Achille Ordine, a testimonianza del coinvolgimento delle amministrazioni locali nell'appuntamento istituzionale.

L'inaugurazione del nuovo Commissariato di Diamante, operativo già da maggio scorso, rappresenta un passaggio importante per l'organizzazione dei servizi di pubblica sicurezza nella zona. La struttura accoglierà gli uffici della Polizia di Stato, offrendo una nuova sede operativa per le attività istituzionali e per il presidio del territorio. La presenza contemporanea del Ministro dell'Interno, del capo della Polizia e dei rappresentanti delle istituzioni calabresi conferisce alla cerimonia un rilievo nazionale, con Diamante al centro dell'attenzione istituzionale per l'apertura della nuova sede.