Ancora pochi posti disponibili per chi non vuole perdere quest’occasione e contribuire così a una causa speciale. L’appuntamento è venerdì 31 gennaio al Riva Restaurant di Falerna

Una cena di beneficenza per sostenere la Fondazione Il Coraggio dei bambini che da anni è impegnata nella ricerca scientifica nel campo dei tumori cerebrali infantili. È quella prevista venerdì 31 gennaio a partire dalle 19.30 al Riva Restaurant di Falerna Marina. L’evento vedrà la partecipazione di un ospite d’onore speciale, Elisabetta Gregoraci.

La cena, organizzata dal gruppo editoriale Diemmecom, sarà all'insegna della solidarietà, ma anche della convivialità e della raffinatezza, in cui ogni gesto di generosità contribuirà a un cambiamento positivo.

Già a novembre Diemmecom, insieme all’Accademia internazionale mauriziana e con il patrocinio del Corecom Calabria, aveva organizzato un a cena di gala per raccogliere fondi a sostegno delle attività di ricerca scientifica al Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Per l’occasione tantissime erano state le adesioni.

La cena al Riva Restaurant del 31 dicembre si svolgerà nella sala lounge del Riva su invito. Ancora pochi posti disponibili per chi non vuole perdere quest’occasione e contribuire così a una causa speciale: un piccolo gesto che può trasformarsi in speranza e solidarietà.