VIDEO | L’iniziativa è nata per sostenere la ricerca del Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche dell’ateneo catanzarese. Succurro: «Ringraziamo l’editore per aver pensato di devolvere il ricavato della serata alla nostra attività»

«Sono davvero molto lieto di questa serata» ha commentato il rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovanni Cuda a margine dell'iniziativa “Ricerchiamo” organizzata al Riva Restaurant di Falerna dalla società editoriale Diemmecom guidata dal presidente Domenico Maduli insieme all'Accademia Internazionale Mauriziana per sostenere l'attività di ricerca del Dipartimento Scienze Mediche e chirurgiche dell'ateneo catanzarese. «Devo ringraziare tutti gli organizzatori in particolare il direttore del Dipartimento scienze mediche e chirurgiche Arturo Pujia che ha fortemente voluto questa iniziativa - ha proseguito -, esempio virtuoso di sinergia tra due entità che si parlano e che hanno raggiunto una perfetta sintonia. Io sono assolutamente convinto che questo sia soltanto il primo di una lunga serie di eventi che porteranno grande risalto all'ateneo da una parte e dall'altra farà capire alla gente che ascolta cosa accade all'interno del nostro ateneo, all'interno del dipartimento e quindi quanto di buono ci sia nella ricerca che noi facciamo e nell'attività clinica».

«Mi piace pensare al motto della serata "ricerchi-amo" e quindi con amore ci impegniamo a far sì che le sinergie con l'università e con i valori cristiani si possa dare un contributo alla ricerca di questi giovani universitari - ha aggiunto mons. Paolo Cartolari dell'Accademia internazionale Mauriziana -. L'idea delle borse di studio nasce dalla volontà di valorizzare la cultura con la consapevolezza che il futuro generazionale è chiamato a dare il meglio di se. Nel nostro piccolo come nobile Accademia internazionale mauriziana il nostro intento è quello di essere parte di famiglia e aiutare in tal senso».

«Quando vengo chiamato per queste occasioni non faccio altro che partecipare con grande entusiasmo - dice Fernando Paradiso di paradiso Group - ritengo che il gruppo Diemmecom insieme all'università abbiano creato qualcosa che ha anche a vedere col sociale, con la gratitudine, con la ricerca».

«Come Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche ringraziamo l’editore Maduli per aver pensato di devolvere il ricavato della serata alla nostra attività di ricerca – ha concluso la professoressa Umg Elena Succurro – e quindi ai premi di ricerca che saranno consegnati il 22 aprile in occasione del gran galà della ricerca al Teatro Politeama di Catanzaro».