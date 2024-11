Il presidente del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese chiede di incontrare i magistrati

CATANZARO - Grazioso Manno chiede di essere ascoltato dalla Procura della Repubblica. Il presidente del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese ha scritto al capo dell’ufficio inquirente, Lombardo, per essere ascoltato sulla vicenda, non ancora risolta, della realizzazione della Diga del Melito. La scorsa settimana Manno ha convocato la stampa per fare il punto sulla situazione: il cantiere era fermo e fermo è rimasto e sulle responsabilità del blocco dei lavori non c’è alcuna certezza.