S'intravede qualche spiraglio per gli utenti della farmacia territoriale di Vibo Valentia. Dopo l'articolo di LaC News24, infatti, il portavoce alla Camera dei deputati del Movimento 5 stelle Riccardo Tucci ha contattato il commissario straordinario dell’Asp vibonese, il generale Antonio Battistini. Al centro del colloquio le lunghe file e l'andirivieni di malati cronici vibonesi che non riescono ad accedere ai servizi che dovrebbero essere offerti dalla farmacia territoriale.

«I disagi, ben documentati in un servizio di LaC News24 a firma di Cristina Iannuzzi, raccontano di episodi di pazienti, o familiari degli stessi, costretti a file interminabili e a conclusione di esse, indotti a tornare a casa a mani vuote perché il farmaco non si trova. Appresa la notizia - scrive Tucci in una nota -, ho interloquito con il massimo responsabile dell'azienda sanitaria Battistini, il quale si è detto a conoscenza del problema rassicurandomi sul fatto di aver già preso i dovuti provvedimenti».

«Da quanto ho potuto apprendere - continua il parlamentare - pare l’Asp abbia scoperto, dopo le dimissioni del responsabile del centro, rassegnate a luglio, una serie di criticità, a cominciare dalla questione che vi sono ancora 18mila ricette mediche da caricare nell’"inesistente" sistema informatico interno nonché richieste inevase da mesi. Per far fronte a tutto ciò l'Asp ha ritenuto: di contrattualizzare una ditta esterna per sistemare e archiviare tutta la documentazione pregressa; assumere un altro farmacista, oltre a quello presente, con un terzo in arrivo; garantire l'apertura di uno sportello settimanale a Serra San Bruno».

«Tutte risposte da parte dell'Asp che si spera siano risolutive del problema – auspica il deputato - per questa ragione, ringrazio pubblicamente il commissario Battistini per il lavoro compiuto e, soprattutto, per l’approccio pragmatico dimostrato nell’occasione. Seguirò da vicino la vicenda accertandomi di volta in volta che le criticità siano state risolte e il diritto alla salute e all’assistenza dei pazienti finalmente garantito», conclude Tucci.