La Federazione Italiana Tradizioni Popolari conferisce un riconoscimento speciale all'editore di LaC Network per l'impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni popolari. Al centro anche l'esperienza di LaC Storie
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Domenico Maduli, editore di LaC Network, ha ricevuto un riconoscimento speciale dalla Federazione italiana tradizioni popolari (FITP), nell'ambito della V Rassegna Internazionale di Documentari Etnografici “Vittorio De Seta”.
La cerimonia si è tenuta al Teatro Sybaris, presso il Protoconvento Francescano di Castrovillari, a conclusione della manifestazione svoltasi dal 29 ottobre al 15 novembre tra Castrovillari e l'Università della Calabria.
Il riconoscimento è stato conferito per il contributo dell'attività editoriale di LaC Network alla valorizzazione del patrimonio culturale, delle identità territoriali e delle tradizioni popolari calabresi.
Nell'invito ufficiale, la FITP ha espresso apprezzamento per l'attenzione dedicata dal Network alla documentazione della memoria delle comunità e alla divulgazione delle espressioni della cultura popolare.
Il legame con l'opera di Vittorio De Seta
La Rassegna è dedicata a Vittorio De Seta, regista che ha documentato la vita delle comunità del Mezzogiorno, i mestieri e le tradizioni popolari attraverso un linguaggio cinematografico attento alle persone e ai luoghi.
Tra le sue opere figura I dimenticati, realizzato nel 1959 ad Alessandria del Carretto, in provincia di Cosenza, con immagini della tradizionale Festa della Pita.
Il documentario rappresenta una testimonianza della vita di una comunità calabrese e offre ancora oggi la possibilità di conoscere luoghi, gesti e tradizioni di quel periodo.
È su questo terreno che si colloca il collegamento tra l'opera di De Seta e il lavoro di documentazione audiovisiva svolto da LaC.
LaC Storie e il racconto delle tradizioni calabresi
Tra le esperienze editoriali del Network dedicate alla memoria culturale figura LaC Storie, progetto che documenta aspetti della vita quotidiana, delle tradizioni e dell'identità dei territori calabresi.
Attraverso i racconti audiovisivi del fotoreporter Saverio Caracciolo, il progetto dedica attenzione alle comunità e alle persone che custodiscono mestieri, consuetudini e testimonianze legate alla storia della regione.
Tra i temi affrontati figurano la vita dei pastori del Poro, le attività dei pescatori e la transumanza, racconti che contribuiscono a documentare pratiche e tradizioni della cultura popolare calabrese.
Questi contenuti, oltre al loro valore informativo, costituiscono testimonianze audiovisive che possono essere conservate e consultate nel tempo.
Il ruolo dell'editore nella conservazione della memoria
Il riconoscimento attribuito a Maduli richiama anche la responsabilità di chi produce informazione nella documentazione della vita delle comunità.
Interviste, immagini e testimonianze raccolte nel presente possono diventare materiali importanti per conoscere le trasformazioni dei territori e ricostruirne la storia.
Nel testo preparato per il suo intervento alla cerimonia, Maduli ha dedicato attenzione al lavoro dei professionisti di LaC che raggiungono i territori e raccolgono le storie delle persone.
La conservazione e l'accessibilità dei contenuti audiovisivi rappresentano inoltre un tema di confronto tra il mondo dell'informazione e quello della documentazione culturale, entrambi coinvolti nella raccolta e nella trasmissione delle testimonianze.
Il riconoscimento della FITP valorizza così il contributo di LaC Network al racconto delle comunità calabresi, nell'ambito di una manifestazione dedicata alla memoria e alle tradizioni popolari.