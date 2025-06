Un traguardo importante per l’Avis comunale di Cirò Marina che raggiunge i propri vent’anni di attività e di primati rispetto alla raccolta di sangue sul territorio provinciale, tra i primi in Calabria. Per festeggiare questa testimonianza di impegno e dedizione al prossimo si è tenuto, presso Borgo Saverona, il convegno “La Solidarietà al servizio dei Diritti Umani”, alla presenza del presidente regionale dell’Avis Franco Rizzuti.

Un grande momento di confronto, molto partecipato, in grado di avviare una profonda riflessione su un tema vasto e molto attuale che ha saputo porre l’attenzione sul legame tra il volontariato e la tutela dei diritti fondamentali della persona. L’evento ha rappresentato non solo un momento celebrativo, ma anche un’opportunità per rilanciare l’impegno quotidiano dell’Avis a servizio della comunità ed è stato anche un’occasione per guardare al futuro con responsabilità e speranza, rinnovando l’impegno a favore della salute pubblica e dei diritti della persona.

A portare i saluti istituzionali è stato direttamente il sindaco Sergio Ferrari che ha espresso profonda gratitudine a nome della cittadinanza per l’impegno dell’Avis Comunale Cirò Marina, sottolineando il ruolo insostituibile che questa svolge nel tessuto sociale locale. Numerosi e qualificati i relatori che hanno portato il loro contributo, la loro professionalità e le loro esperienze nel settore. L’avvocato Chiara Carolei, che ha illustrato il quadro giuridico nazionale e internazionale dei diritti umani; la psicologa Memy Mazzone, che ha saputo sottolineare gli aspetti relazionali legati al dono analizzando gli effetti nella società ed elencando i fenomeni che possono spingere volontari ad unirsi nella solidarietà e nella missione portata avanti soprattutto da Avis; la pedagogista Marinella Ambrese invece ha offerto spunti sul valore educativo della solidarietà e dell’inclusione.

Le conclusioni sono state affidate a figure di rilievo del mondo associativo, sono intervenuti il presidente Avis Provinciale Crotone Maurizio Falzetta, il direttore sanitario Avis Cirò Marina Giuseppe Aloisio ed il presidente regionale Avis Franco Rizzuti. Hanno ricordato l’importanza del ruolo che la propria associazione svolge a favore del prossimo e tutti i sacrifici che i volontari portano avanti per raggiungere importanti traguardi. Da tutti loro i complimenti, poi, ai risultati che ottiene ogni anno la sede territoriale di Cirò Marina, prima anche quest’anno per raccolta sacche di sangue.

A moderare l’incontro la presidente Avis comunale di Cirò Marina Mariangela D’Agostino che, visibilmente emozionata, ha ancora ricordato il cammino svolto in questi venti anni e rinnovato l’invito ai cittadini a continuare ad essere parte attiva di questa grande famiglia di solidarietà. Ringraziamenti per la presenza anche al comandante della Stazione dei carabinieri di Ciro Marina Antonio Calbi e tutti i volontari che hanno costruito una realtà attiva, coesa e profondamente radicata. Momento particolare in sala, colorato da un enorme applauso, quando è stato ricordato il primo fondatore dell’associazione il dottore Giuseppe Astorino. La sede infatti porta il suo nome a ricordo, e nell’occasione è stata consegnata una tarda alla moglie, la professoressa Giovanna Lombardo.