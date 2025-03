Sabato 15 marzo, alle ore 15.00 su LaC On Air, canale 17 del digitale terrestre (in diretta streaming e on demand su LaC Play) trentaseiesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

La trentaseiesima puntata è dedicata a Tenuta Iuzzolini, una delle più importanti cantine del Sud Italia e leader in Calabria. Guidata da tre fratelli, Pasquale, Antonio, Rossella, questa realtà vitivinicola opera nel Cirotano, la più estesa area Doc della Calabria per ettari coltivati.

La gran parte dei pregiati vigneti della Iuzzolini, e in particolare quelli destinati ai vitigni autoctoni (Gaglioppo, Greco bianco...), è ricompresa proprio nell'area Doc, contribuendo ad arricchire l'aspetto paesaggistico di un territorio che produce vino da millenni.

"Grand Terroir" ha incontrato nella cantina di Cirò Marina, sede anche di un museo aziendale, Pasquale Iuzzolini che si è tra l'altro soffermato su un recente importante riconoscimento tributato al Donna Giovanna, etichetta di punta che nasce da un Greco bianco in purezza da vendemmia tardiva. Ci troviamo di fronte a una delle migliori espressioni della vitivinicoltura meridionale di pregio. Il Donna Giovanna ha una maturazione in barriques di rovere francese e un affinamento in bottiglia a temperatura controllata. Gli specialisti lo considerano straordinario per gli antipasti di pesce, e in particolare per le degustazioni di crudo, compresi crostacei e molluschi. Tra le declinazioni del Gaglioppo, vitigno principe a bacca nera del Cirotano, ricordiamo, in casa Iuzzolini, il Maradea (Cirò Dop Rosso classico superiore riserva, che matura in barriques di castagno calabrese). Le Cantine Iuzzolini sono sempre aperte, dal lunedì al sabato, anche per consentire degustazioni di vini nello shop aziendale.