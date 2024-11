Monsignor Salvatore Nunnari è rientrato nella sua residenza al termine di un breve ricovero ospedaliero a causa delle complicanze da Covid 19.

Il ricovero a Cosenza

L'Arcivescono Emerito di Cosenza-Bisignano, dopo aver contratto il coronavirus, il primo giugno scorso era ricorso alle cure dell'ospedale dell'Annunziata. Ricoverato nel reparto di malattie infettive, gli era stata riscontrata una polmonite con interessamento polmonare di circa il cinquanta percento. I familiari poi, due giorni più tardi, hanno deciso per il trasferimento al policlinico di Catanzaro. Qui, dopo una breve permanenza in sub intensiva, è stato rimandato a casa in buone condizioni di salute.

Buon compleanno

Proprio oggi festeggia il suo 82mo compleanno. Originario di Reggio Calabria, il suo ministero Episcopale è iniziato nel 1999 a Sant'Angelo dei Lombardi, nell'avellinese. Nel 2005 l'insediamento a Cosenza dove è rimasto fino alle dimissioni, nel 2015, per raggiunti limiti di età.