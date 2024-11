Il reato constatato dai carabinieri della locale stazione che hanno agito nell’ambito di un normale servizio di controllo del territorio

VIBO VALENTIA – Furto d’acqua: questa l’accusa contestata dai carabinieri della stazione di San Calogero a due fratelli, G. S. di 43 anni ed F. S. di 47. Nel corso di un servizio di controllo del territorio unitamente ad alcuni tecnici comunali, i militari hanno arrestato i due fratelli che sarebbero riusciti a prelevare l’acqua per uso domestico e per irrigare un loro terreno attraverso un bypass al contatore. Constatato il reato, i due, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria di Vibo Valentia, sono stati posti dai carabinieri agli arresti domiciliari.