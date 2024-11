Dopo aver riparato un problema elettrico ad un impianto di sollevamento, il personale della società di gestione delle risorse idriche è impegnato su una rottura della condotta a Santa Caterina Albanese

Sono in corso nel comune di Santa Caterina Albanese, e continueranno per tutta la notte fino ad ultimazione, i lavori di riparazione della condotta Abatemarco. Lo comunica la Sorical. Sul posto sta operando un’impresa specializzata con diversi operai, sotto le direttive del personale della Società di gestione delle risorse idriche.

Ad ultimazione dei lavori verrà riavviata l’erogazione verso i serbatoi comunali e solo nelle ore successive, l’acqua arriverà a regime ai cittadini. Due gli eventi che hanno fatto entrare in tilt l’importante schema di adduzione regionale.

La scorsa notte, probabilmente per un problema elettrico, si è bloccato l’impianto di sollevamento Nascijume, situato nel comune di Verbicaro, principale fonte di alimentazione idraulica dell’impianto e di tutto lo schema idrico. Già alle ore 11, dopo un intervento della squadra elettrica di Sorical, l’impianto è tornato a funzionare e alle ore 13.30, l’erogazione era a regime.

Dopo quasi un’ora il sistema di telecontrollo ha segnalato un problema di portata e subito, diverse squadre, hanno iniziato un monitoraggio sui 63 km di rete individuando una cospicua rottura nel comune di Santa Caterina Albanese. Immediatamente è partita una squadra di manutenzione per procedere alla riparazione.

I Comuni serviti dalla linea principale dell’Abatemarco sono stati immediatamente informati per procedere alle opportune manovre necessarie per ridurre al minimo i disagi Nel frattempo Sorical ha aperto la vasca di accumulo di Cozzo Muoio per approvvigionare i serbatoi della città di Cosenza.