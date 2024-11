È una grande gioia per tutto il network LaC annunciare una bellissima notizia. È venuto alla luce questa notte, all'una e 15 minuti, il piccolo Mattia, primogenito della giornalista di LaC Rossella Galati e di Gianluca Mosca, tecnico e operatore del nostro network: 3,100 kg di puro amore e dolcezza. Ai neogenitori gli auguri e le felicitazioni del nostro editore Domenico Maduli, del direttore generale Maria Grazia Falduto, di tutte le direzioni editoriale e di testata e le redazioni del network LaC.

«Diamo il benvenuto al nostro piccolo Mattia, un bimbo che porta nel suo dna e nel suo amore le emozioni, le voci, i sentimenti, e le storie che mamma e papà hanno vissuto fino ad oggi insieme a LaC» - ha detto l'editore Domenico Maduli. «Gli auguriamo in un secolo pieno di incognite lunga vita e che apprenda appieno i valori che la sua mamma ed il suo papà hanno portato avanti. A LaC ci sentiamo tutti zii di questo piccolo grande principe. Auguri Rossella, Gianluca, ciao Mattia. Oggi anche i nostri angeli in cielo suoneranno per Mattia. Vi vogliamo bene».