È disponibile il podcast della prima puntata di Mammasantissima, il format di successo condotto da Pietro Comito e targato Diemmecom, che già nella prima puntata della seconda stagione andata in onda lo scorso martedì ha registrato numeri importanti tra web, tv e social.

Visitando la sezione di LaC News24 (CLICCA QUI) dedicata alla trasmissione è possibile inoltre non solo ascoltare tutti i podcast ma anche rivedere la puntata, leggere contenuti esclusivi e riguardare i video della puntata: un viaggio totalmente crossmediale per l'utente

Mammasantissima, la prima puntata

L'ultimo padrino di Cosa Nostra, primula rossa irreperibile per decenni, arrestato e morto pochi mesi dopo, il grande broker della ndrangheta, evaso e poi ripreso dopo anni, e ancora il capoclan che però non era stato mai condannato e si definiva non latitante, ma innocente.

La prima puntata della nuova stagione di Mammasantissima si è concentrata sulle grandi catture dei boss Matteo Messina Denaro, del broker Rocco Morabito detto Tamunga e di Pasquale Bonavota e dai racconti di come gli investigatori sono riusciti ad arrivare sulle loro tracce.

Un racconto supportato da ricostruzioni, intercettazioni ed interviste esclusive

