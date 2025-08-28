La manifestazione si terrà al santuario di San Francesco di Paola e sarà l’occasione per premiare personalità calabresi che, con il loro impegno e il loro lavoro, rendono lustro alla nostra terra. A idearla è stata il fashion designer Claudio Greco, con il supporto e la collaborazione di Luigi Vircillo

Sabato 30 agosto, alle ore 20.30, prenderà il via la prima edizione dell’evento “Sotto il cielo di Frate Francesco - Premio San Francesco di Paola”, ideato e organizzato dal fashion designer Claudio Greco, con la collaborazione di Luigi Vircillo e il patrocinio del Comune di Paola. La manifestazione si terrà al santuario di San Francesco di Paola e sarà l’occasione per premiare personalità calabresi che, con il loro impegno e il loro lavoro, rendono lustro alla propria terra.

Non solo premi

Il programma della manifestazione è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala Rossa del Chiostro del santuario, a cui hanno preso parte anche il sindaco della città, Roberto Perrotta, e il giornalista Gianfranco Bonofiglio. L’ideatore Claudio Greco, ha assunto anche la direzione artistica. «Oltre ai premiati – sulla cui identità vige ancora il riserbo, ndr - ci sarà anche un vero e proprio spettacolo - dice il noto fashion designer -. Ci saranno i giovani artisti della nostra terra, qualcuno vive fuori, però l'ho voluto fortemente. Ci sarà anche un artista molto amato dai giovani, già affermato. È uno spettacolo costruito grazie al mio angelo custode, Luigi Vircillo, l'abbiamo costruito con l'anima e quindi speriamo di trasmettere emozioni».

Il santuario teatro dello spettacolo

«La preghiera passa anche attraverso la cultura e lo spettacolo, sono tutti mezzi – ha detto, invece, padre Domenico Crupi, vicario provinciale dell’ordine francescano -. Il nostro obiettivo, come frati minimi, è quello di portare avanti il messaggio di San Francesco di Paola e farlo andando anche oltre ai mezzi classici, che sono quelli legati al culto e alla devozione a San Francesco».

I premi firmati da Michele Affidato

I premiati riceveranno un'opera realizzata da Michele Affidato, il maestro orafo calabrese, la cui arte è conosciuta in tutto il mondo. «Sono onorato di essere stato scelto per realizzare queste opere – ha dichiarato Affidato -. Si tratta di un premio che abbiamo realizzato interamente a mano, in cui abbiamo raffigurato il Charitas di San Francesco, con foglie in oro. Da questo premio possono nascere dei messaggi di pace e di amore, quegli stessi messaggi che ci lasciava san Francesco di Paola. Che San Francesco ci possa guidare a costruire un mondo migliore».