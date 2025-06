Nell’ambito delle attività del Master di II livello Didattica e Intelligenza Artificiale diretto da Giuseppe Spadafora, docente del Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria, si svolgerà il 9 e il 10 giugno prossimi, un seminario internazionale sul tema: Human Experience, AI Technology, and the Future of Education in an Era of Geopolitical Disorder - Esperienza umana, Tecnologia dell’Intelligenza Artificiale e il futuro dell’educazione in un’epoca di disordine geopolitico.

Studiosi da tutto il mondo

I maggiori studiosi, in gran parte statunitensi, del pensiero di John Dewey, e scienziati di livello internazionale sull’Intelligenza Artificiale tra cui Giancarlo Fortino, docente di ingegneria informatica dell’Unical, cercheranno di esplorare il rapporto tra l’esperienza umana, che si sviluppa in particolare sulle categorie dell’apprendimento e della formazione, e l’uso dell’Intelligenza Artificiale per definire alcune linee del futuro dell’educazione e della scuola, in un mondo così complesso e disordinato dal punto di vista geopolitico.

L’elenco dei partecipanti

Di rilievo lo spessore di partecipanti e componenti del Comitato Scientifico del Seminario Internazionale: Giuseppe Spadafora (University of Calabria) - Antonio Argentino (University of Calabria) - Randall Auxier (Southern Illinois University Carbondale) - Ilona Blocian (University of Wrocław) - Elsa Bruni (University of Chieti-Pescara) - Rossella Certini (University of Florence) - Min Chen (South China University of Technology/National Shanghai University) - Vasco D’Agnese (University of Naples II) - Claudio De Luca (University of Basilicata) - Alessio Fabiano (University of Basilicata) - Giancarlo Fortino (University of Calabria) - Eli Kramer (University of Wrocław and Palinode) - Pierpaolo Limone (University of Pegaso) - Paolina Mulè (University of Catania) - Teodora Pezzano (University of Calabria) - Francesco Pupo (University of Calabria) - John Shook (Bowie State University) - Maurizio Sibilio (University of Salerno) - Maura Striano (University of Naples) - Kenneth Stikkers (Southern Illinois University) - Leonard Waks (Hangzhou Normal University).

Tra sospetto e diffidenza

«È un confronto complesso e ancora da chiarire – ha sottolineato Giuseppe Spadafora, direttore e coordinatore scientifico del Master - L’Intelligenza Artificiale è guardata con sospetto e diffidenza, ma se utilizzata correttamente e responsabilmente, potrebbe costituire un fondamentale miglioramento per la qualità della scuola del futuro». L’evento si terrà nell'Aula Multimediale - Cubo 20 B II piano del Ponte Bucci nel campus di Arcavacata di Rende. Sarà possibile seguire i lavori del seminario anche a distanza al link: https://us06web.zoom.us/j/89447787831