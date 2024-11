Un traguardo speciale per il quale la showgirl non poteva mancare. Sui social alcuni momenti della serata in famiglia: «Abbiamo mangiato un sacco di cose tipiche calabresi…»

Un anno in più, un traguardo speciale per il quale Elisabetta Gregoraci non poteva proprio mancare. La nota showgirl anche quest’anno è tornata in Calabria, nella sua Soverato, in occasione del compleanno dell’amata nonna Elisabetta. Sulla torta, a forma di cuore, stavolta le candeline sono state ben 102.

La festa ieri sera, in un locale della cittadina ionica. A circondare nonna Betta, figli e nipoti. «Una bellissima serata in famiglia», l’ha definita la Gregogaci nelle sue stories Instagram. E proprio ai social ha regalato qualche istantanea che la ritrae con la nonna e gli altri familiari, tra baci e sorrisi. “La nonna compie 102 anni oggi, un secolo e più di vita e valori che solo i nonni ci possono dare. Grata di poter vivere questo traguardo al suo fianco. Ti amo Nonna Elisabetta”, recita la didascalia del post pubblicato ieri sera stesso.

Oggi, poi, nelle stories la showgirl – emozionata e a passeggio per le vie di Soverato con la sorella Marzia - ha voluto ringraziare per i tanti auguri ricevuti e ha raccontato qualche chicca della serata. «Abbiamo mangiato un sacco di cose tipiche calabresi. La nonna era in gran forma, io ero un pochino preoccupata per lei: “Nonna ma mangiare tutto questo formaggio e salame non ti farà male?” “No no non ti preoccupare”», ha riferito scherzosamente, aggiungendo di essere «molto contenta» dei bei momenti trascorsi in famiglia.

Qualche giorno con i parenti nella sua Calabria, dunque - e nel suo mare, come documentano altri video postati sui suoi social -, dopo un agosto passato tra Sardegna, Grecia e Sicilia. Assente ieri sera il figlio, Nathan Falco, che si trova a Monaco col padre Flavio Briatore.