Il sindacato ha chiesto di integrare il piano regionale già attivo per la protezione dei lavoratori esposti al rischio caldo

La Uil e la Uil Pensionati Calabria hanno presentato alla Regione una proposta organica per l'istituzione del Piano caldo anziani-pensionati 2026, quale integrazione strutturale al piano regionale già attivo per la protezione dei lavoratori esposti al rischio caldo.

«Il Piano - affermano Mariaelena Senese, segretaria Uil Calabria, e Francesco De Biase, segretario Uil Pensionati Calabria - rappresenta una misura indispensabile per proteggere la popolazione anziana calabrese, garantendo sicurezza, dignità e assistenza durante le ondate di calore».

L'incontro, nel quale il sindacato ha presentato il Piano, si è svolto nei giorni scorsi alla Regione Calabria alla presenza di Senese, De Biase, dell'assessora al Welfare Pasqualina Straface e della dirigente di settore Maria Gabriella Rizzo.