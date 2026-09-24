Seconda giornata di appuntamenti per l’evento promosso da Entopan. Nuovo confronto tra rappresentanti di grandi aziende e istituzioni sui temi chiave che ruotano attorno alle applicazioni dell’Intelligenza artificiale e alle trasformazioni che introduce nella società

Entra nel vivo il Forum “Harmonic Innovation: Words of Hope for a Magnifica Humanitas” è promosso da Entopan in collaborazione con Harmonic Innovation Group e con il patrocinio gratuito del Centro di Alta Formazione Laudato Si’.

Un appuntamento che dal 23 al 25 settembre mette al centro le grandi trasformazioni prodotte dall’innovazione tecnologica e, in particolare, dall’intelligenza artificiale, interrogandosi sulle conseguenze per il lavoro, le imprese e la società.

Il percorso, che dopo la Calabria proseguirà a San Francisco e si concluderà a Castel Gandolfo, riunisce oltre cento esponenti del mondo industriale, finanziario, accademico e istituzionale, italiani e internazionali. Tra i partecipanti figurano rappresentanti di grandi aziende tecnologiche e istituzioni economiche, insieme a esponenti del Governo, della Chiesa e del mondo della ricerca.

La giornata centrale di oggi si svolge a Tiriolo, nell’Harmonic Innovation Hub “Pitagora”, di prossima inaugurazione. Il tema di fondo è quello di un’innovazione capace di accompagnare il progresso tecnologico senza perdere di vista la dignità della persona, la responsabilità sociale e il bene comune.

Ieri il fondatore di Entopan Francesco Cicione ha sottolineato la volontà di portare il Sud dentro gli scenari dell’economia digitale più avanzata. Sul ruolo dell’intelligenza artificiale sono intervenuti, tra gli altri, con videomessaggi il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, richiamando entrambi la necessità di governare il cambiamento e mantenere la persona al centro.

Oggi interverrà anche l’editore del network LaC, Domenico Maduli, sui temi dell’ IA e l’informazione, a conferma dell’attenzione di LaC e del gruppo Diemmecom verso il confronto sugli asset strategici dell’innovazione, dell’informazione, dell’impresa e delle profonde trasformazioni che l’intelligenza artificiale sta producendo nella società.

LaC è inoltre tra i media partner ufficiali del Forum, insieme ad Avvenire, ANSA, L’Osservatore Romano e Vatican News.