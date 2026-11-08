«Le opportunità offerte dall’Europa devono diventare accessibili anche a chi vive nelle comunità rurali e a chi incontra maggiori difficoltà nel proprio percorso di formazione. La conoscenza della lingua inglese, lo scambio culturale e l’incontro con altre realtà possono aprire nuove prospettive, rafforzare la fiducia nelle proprie capacità e favorire una partecipazione più consapevole alla vita della comunità».

Lo dichiara Andrea Gentile, deputato della Repubblica di Forza Italia, a margine della presentazione di “English for Inclusion – Oltre i confini”, svoltasi presso l’Hotel Le Ceramiche, a Taverna di Montalto Uffugo, nell’ambito dell’iniziativa dedicata agli Erasmus Days.

Il progetto, approvato nell’ambito di Erasmus+, il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, rientra nell’Azione KA122-ADU, dedicata ai progetti di mobilità di breve durata nel settore dell’educazione degli adulti. Al centro del percorso figurano l’apprendimento della lingua inglese, la mobilità europea e lo scambio culturale, con particolare attenzione agli adulti con minori opportunità e alle comunità rurali.

«Il titolo “Oltre i confini” esprime un obiettivo che condivido profondamente – sottolinea Gentile – richiama l’incontro tra Paesi e culture differenti, ma anche il superamento degli ostacoli che possono allontanare gli adulti dalla formazione: l’insicurezza, le difficoltà linguistiche e la scarsa conoscenza delle opportunità disponibili. Continuare a imparare significa acquisire competenze, ritrovare fiducia e sentirsi parte attiva della società».

L’incontro organizzato da Pina Sturino Presidente dell’associazione Minerva APS, promotrice del progetto formativo, ha previsto i saluti istituzionali di Maria Leone, assessore all’istruzione di Luzzi, Biagio Faragalli, presidente della Provincia di Cosenza, Antonio De Caprio, consigliere regionale, e dello stesso Andrea Gentile. Il programma ha inoltre compreso l’intervento di Ada Giorno, docente di scuola secondaria di secondo grado, e le conclusioni di Antonietta Fazio, dedicate all’apprendimento degli adulti e alla mobilità europea.

La presentazione ha offerto l’occasione per richiamare il valore della formazione permanente e la necessità di avvicinare le opportunità europee alle persone, favorendo percorsi educativi accessibili e aperti al confronto internazionale.

«Questo percorso rappresenta un’occasione per contribuire al contrasto della povertà educativa e culturale, promuovendo partecipazione e pari opportunità – prosegue il deputato di Forza Italia –. Il suo valore riguarda anche ciò che le esperienze e le competenze acquisite possono restituire al territorio. Condividerle significa trasformarle in una risorsa per l’intera comunità».

Gentile rivolge quindi un apprezzamento a quanti hanno lavorato alla costruzione del progetto e alla promozione dell’iniziativa: «La scuola e le realtà impegnate nella formazione svolgono un compito essenziale: aiutano le persone a riconoscere le proprie capacità e a svilupparle. Le istituzioni devono accompagnare questo impegno, sostenendo il dialogo e creando le condizioni affinché le opportunità raggiungano anche chi, più spesso, rischia di restarne escluso».

«Credo molto nelle potenzialità dei nostri territori – conclude Gentile – qui ci sono energie, capacità e persone che meritano occasioni concrete per esprimersi. Il mio impegno è contribuire a costruire collegamenti tra queste risorse e le opportunità offerte dall’Europa. Investire nella formazione significa dare alle nostre comunità strumenti per valorizzare le proprie radici e affrontare il futuro con maggiore consapevolezza».