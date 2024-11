Sulla Salerno-Reggio Calabria transitati in entrambi i sensi di marcia circa 6 mila veicoli all’ora. Coldiretti: 3 italiani su 4 restano a casa. Federalberghi conferma: 30 milioni non vanno in vacanza

ROMA - Primo week end da bollino rosso sulle strade e sulle autostrade italiane. Fin alle prime ore della giornata la circolazione si è intensificata su tutta la rete, in uscita dalle aree metropolitane e, successivamente, sui principali itinerari delle vacanze, in direzione delle località balneari o di montagna.

La situazione. A sud, sull`autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria la circolazione è intensa ma regolare, in direzione Reggio Calabria, con flussi di circolazione sostanzialmente in linea allo stesso giorno dello scorso anno, ma con tempi di percorrenza migliori. Rallentamenti si registrano in diversi tratti, ma senza disagi alla circolazione. Dalla mezzanotte tra la Basilicata e la Calabria sono transitati circa 6 mila veicoli l’ora, in entrambi i sensi di marcia (aumento del 7% rispetto ad un anno fa). Rimane in vigore per tutto il week end il divieto di transito sulla rete stradale e autostradale per i mezzi pesanti. Il calendario completo dei giorni di traffico intenso è disponibile su www.stradeanas.it.

Coldiretti: 3 italiani su 4 restano a casa. Tre italiani adulti su quattro (il 74%) resteranno a casa nel mese di agosto durante il quale non prevedono di trascorrere neanche un giorno di vacanza fuori casa. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti, secondo cui appena 13 milioni di italiani hanno deciso di partire nel mese più gettonato delle vacanze. L'incertezza sul futuro e la pesante crisi economica - secondo Coldiretti - sono le principali ragioni delle mancate partenze degli italiani sulle quali però pesa anche il pessimismo generato dal maltempo.

Federalberghi: 30 mln di italiani non vanno in vacanza. Quasi 30 milioni di connazionali rimangono a casa quest'estate e, sempre di piu', il motivo è economico. Lo dicono i dati raccolti da Federalberghi sulle vacanze estive degli italiani, precisando che nel 58% dei casi i motivi della rinuncia alla vacanza sono economici, una percentuale in aumento rispetto al 54% del 2013. Chi va in vacanza riduce i tempi di permanenza, mediamente di 9 notti rispetto alle 11 notti del 2013 (-18%).

Più stranieri in Italia. Il giro d'affari comunque aumenta, attestandosi sui 17 miliardi di euro rispetto ai 16,2 miliardi di euro del 2013. Arrivano più stranieri in Italia: dai dati dell'Osservatorio Federalberghi emerge un incremento tendenziale del +2,5%.