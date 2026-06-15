Trenitalia potenzia l’offerta estiva nella regione con più Frecce, nuovi Intercity, treni aggiuntivi sulla Costa degli Dei e il ritorno dei collegamenti ferroviari tra Sibari e Crotone. Novità anche per Busitalia e sconti dedicati a famiglie, giovani e gruppi

Più collegamenti ferroviari, nuove fermate nelle località turistiche e un rafforzamento dei servizi regionali per accompagnare l’aumento dei flussi estivi. Trenitalia (Gruppo FS) ha presentato il piano nazionale per l’estate 2026, che prevede oltre 6.000 collegamenti al giorno in tutta Italia e un’attenzione particolare alla Calabria, tra le regioni che registrano una crescente domanda turistica.

L’obiettivo è facilitare gli spostamenti verso le principali mete balneari e culturali della regione, migliorando i collegamenti sia a lunga percorrenza sia quelli regionali.

Più Frecce tra Nord Italia e Calabria

Durante l’estate saranno confermati e potenziati i collegamenti ad alta velocità con il Sud.

Nel dettaglio:

8 Frecce al giorno tra Milano e Reggio Calabria ;

; 2 collegamenti quotidiani tra Venezia e Reggio Calabria;

14 Frecce tra Roma e Reggio Calabria , che diventano 16 nei fine settimana;

, che diventano 16 nei fine settimana; ritorno dei collegamenti notturni in Frecciarossa tra Milano e Reggio Calabria.

Un’offerta pensata per agevolare sia i turisti sia i tanti calabresi che rientrano in regione durante il periodo estivo.

Nuove fermate Intercity per raggiungere le località balneari

Tra le novità più attese figurano le nuove fermate degli Intercity in alcune delle destinazioni turistiche più frequentate della regione.

Tra queste Diamante e Tropea.

L’obiettivo è rendere più semplice e conveniente l’accesso alle spiagge e ai borghi costieri senza la necessità di utilizzare l’automobile.

Costa degli Dei: aumentano i treni verso Tropea

Importante il rafforzamento del servizio regionale lungo la cosiddetta Costa degli Dei, una delle aree turistiche più richieste della Calabria.

I collegamenti sulla direttrice che serve Tropea aumentano sensibilmente:

da 14 a 24 treni nei giorni feriali;

da 9 a 22 il sabato;

da 6 a 19 nei giorni festivi.

Un incremento studiato per sostenere il forte afflusso turistico verso il Tirreno calabrese.

Più corse tra Reggio Calabria e Rosarno

Dal 28 giugno al 30 agosto saranno attivate tre nuove coppie di treni sulla linea tra Reggio Calabria e Rosarno.

Il potenziamento è stato programmato per favorire gli spostamenti verso le località balneari del versante tirrenico durante il periodo di maggiore affluenza.

Torna la linea ferroviaria Sibari-Crotone

Una delle principali novità riguarda il versante ionico.

Dal 1° luglio, dopo la riattivazione della linea, torneranno i collegamenti ferroviari tra Sibari e Crotone.

In aggiunta all’offerta ordinaria, fino al 12 settembre sarà attivata una nuova coppia di treni con:

partenza da Sibari alle 8:36;

partenza da Crotone alle 8:35.

Confermata anche la rimodulazione dei servizi tra Reggio Calabria e Catanzaro Lido nei giorni festivi, con fermate estese lungo l’intero percorso per favorire la mobilità turistica.

Nuovi collegamenti Busitalia

L’estate 2026 porterà novità anche sul fronte del trasporto su gomma.

Busitalia rafforza infatti i collegamenti integrati con la Calabria:

Crotone sarà collegata alla costa ionica, a Roma e Perugia;

Catanzaro avrà collegamenti con Cosenza, il versante tirrenico e Roma, con prosecuzioni fino a Siena.

Dal 1° luglio saranno inoltre attive nuove soluzioni di viaggio da Crotone verso Campania e Puglia, con coincidenze ferroviarie da Salerno e Bari.

Sconti per famiglie, giovani e gruppi

Trenitalia conferma anche le agevolazioni tariffarie per l’estate.

Tra le principali offerte:

FrecciaDAYS, con sconti fino al 60% il martedì, mercoledì, giovedì e sabato;

FrecciaFRIENDS, con riduzioni fino al 50% per gruppi da 3 a 5 persone;

Italia in Tour, che consente viaggi illimitati sui treni regionali per 3 o 5 giorni consecutivi a partire da 35 euro.

Sono previste inoltre tariffe dedicate per bambini, under 30 e over 60.

Più assistenza e servizi digitali

Per l’estate Trenitalia punta anche sulla tecnologia.

Arriva il servizio di Digital Caring, che permetterà ai passeggeri di modificare autonomamente il viaggio in caso di ritardi o imprevisti direttamente dallo smartphone, senza costi aggiuntivi.

Saranno inoltre disponibili oltre 250 mila QR Code a bordo dei treni per accedere rapidamente a informazioni sul viaggio, richieste di assistenza e procedure di rimborso.

Per chi viaggia sulle Frecce sarà infine possibile utilizzare il portale di intrattenimento FRECCIAPlay, consultare i servizi di bordo e verificare in tempo reale la qualità della connessione durante il tragitto.

Con il rafforzamento di treni, autobus e servizi digitali, la Calabria si prepara così ad affrontare una stagione estiva che si preannuncia tra le più intense degli ultimi anni.