Non si arresta l’ondata di caldo che da giorni ha invaso l’Italia e in modo particolare la Calabria. Temperature in aumento nel week end con picchi di oltre 30 gradi registrati al Sud e in particolare in alcune città della nostra regione

Non si arresta l’ondata di caldo che da giorni ha invaso l’Italia e in modo particolare la Calabria. Temperature in aumento nel week end con picchi di oltre 30 gradi registrati al sud e in particolare in alcune città della nostra regione.

Secondo gli studiosi si tratta solo di un piccolo assaggio di quello che in realtà si registrerà tra martedì 27 e giovedì 29.

Saranno tre giorni di caldo asfissiante, con picchi di +47°C nelle zone interne del Centro/Sud e temperature superiori ai +40°C su gran parte d’Italia. Temperature che influiranno certamente sulla siccità.

Ma per i più appassionati sarà l’occasione giusta per scendere in spiaggia per i primi bagni che daranno ufficialmente il via alla stagione estiva 2017. Ed anche per i turisti che già da tempo affollano i lidi calabresi delle mete più importanti.

Attenzione però anche ai consigli in modo particolare ad anziani e bambini. Idratazione adeguata, possibilmente con acqua non troppo fredda, abbigliamento adatto con capi leggeri. Una corretta alimentazione privilegiando i cibi leggeri, bere molto e spesso. Quanto all’aria condizionata, meglio non utilizzarla a temperature troppo basse. Nelle ultime ore di giungo, però un brusco ribaltone darà la tregua per l’arrivo di una fresca perturbazione di origine atlantica che tra fine Giugno e inizio Luglio farà crollare le temperature in tutto il Paese, riportando forte maltempo da contrasti termici.

Maria Chiara Sigillò