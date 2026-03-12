Padre e parenti originari della cittadina silana per l’artista di Thun scelta per rappresentare la Svizzera alla kermesse del 2026. Il brano affronta il tema della violenza sulle donne tra pop alternativo e rock

C’è anche un filo che lega la Calabria all’Eurovision Song Contest 2026. La cantante svizzera Veronica Fusaro, scelta appunto dalla Svizzera per rappresentare il Paese alla prossima edizione della kermesse europea con il brano “Alice”, ha infatti origini calabresi: suo padre è originario di Acri, nel Cosentino, dove vivono ancora alcuni suoi parenti.

Un legame familiare con il Sud Italia che aggiunge una dimensione ulteriore alla storia dell’artista, nata a Thun da madre svizzera e padre italiano e oggi considerata una delle voci più interessanti del pop alternativo elvetico.

La SRG SRR, l’emittente pubblica svizzera, ha presentato ufficialmente ieri “Alice”, la canzone con cui Veronica Fusaro salirà sul palco dell’Eurovision 2026, in programma a Vienna.

Il brano affronta il tema della violenza sulle donne, non solo nella sua forma fisica ma anche in quella psicologica. Attraverso il personaggio di Alice, la cantante racconta la storia di una donna privata della propria voce e ridotta a oggetto all’interno di una relazione dominata dal controllo e dall’abuso di potere. «La canzone parla di una donna di nome Alice – spiega Veronica attraverso una nota – , da cui prende il titolo, ma lei non dice mai una parola. Diventa completamente un oggetto per la persona che le sta di fronte». Dal punto di vista musicale, Alice unisce pop alternativo e rock.

La canzone è stata selezionata tra 493 proposte presentate per la candidatura svizzera all’Eurovision attraverso un processo in più fasi che ha coinvolto una giuria internazionale composta da esperti e pubblico, con lo stesso sistema di voto – 50% giuria e 50% televoto – utilizzato nella finale del concorso.

Artista attiva sulla scena internazionale, Veronica Fusaro ha all’attivo oltre 600 concerti tra Svizzera e estero. Nel 2016 è stata premiata da SRF 3 come “Best Talent” e negli anni successivi si è esibita su palchi prestigiosi come il Glastonbury Festival, il Montreux Jazz Festival e il Gurtenfestival. Ha inoltre aperto il concerto di Mark Knopfler nell’anfiteatro di Nîmes. Al centro della sua produzione più recente c’è il secondo album “Looking for Connection”, pubblicato nell’ottobre 2025, in cui l’artista riflette sulla vita nella società contemporanea e sul crescente bisogno di autenticità. Il suo debutto discografico, “All the Colors of the Sky” (2023), ha raggiunto il quinto posto delle classifiche svizzere.

L’Eurovision Song Contest 2026, giunto alla sua 70ª edizione, si terrà alla Wiener Stadthalle di Vienna. Le semifinali sono previste il 12 e il 14 maggio, mentre la finale andrà in scena il 16 maggio. Quest’anno saranno 35 i Paesi in gara, in un evento che ogni anno raggiunge oltre 170 milioni di telespettatori in tutto il mondo. La Svizzera si esibirà nella seconda semifinale del 14 maggio. Intanto, ad Acri, il paese d’origine del padre della cantante, c’è già orgoglio per questa partecipazione internazionale che porta anche un piccolo pezzo di Calabria sul palco dell’Eurovision.