La giovane insegnante calabrese protagonista nella puntata del 13 giugno de La Ruota della Fortuna. Tra intuizioni decisive e una gara condotta con sicurezza, Federica porta a casa 24.300 euro davanti agli occhi emozionati del padre Nino

Federica, insegnante di 30 anni originaria di Bisignano, è stata la grande protagonista della puntata del 13 giugno de "La Ruota della Fortuna". Grazie a una prestazione convincente e a una serie di soluzioni indovinate nei momenti chiave della gara, la concorrente calabrese è riuscita a conquistare il titolo di campionessa, chiudendo la serata con una vincita complessiva di 24.300 euro.

Ad accompagnarla in studio c'era il padre Nino, che ha seguito con emozione tutte le fasi del gioco, condividendo con la figlia un momento destinato a rimanere tra i ricordi più belli della famiglia.

Una gara condotta con sicurezza

Fin dalle prime manche Federica ha mostrato grande lucidità e una notevole capacità di interpretare gli indizi proposti dal programma. La concorrente ha mantenuto un ritmo costante, accumulando vantaggio sugli avversari e riuscendo a prendere il controllo della partita.

La sua determinazione e la rapidità nelle risposte le hanno consentito di superare il campione in carica Lorenzo, medico di Anzio, che nelle precedenti puntate aveva già ottenuto vincite importanti.

L'emozione di Bisignano

La vittoria della giovane insegnante non è passata inosservata nella sua città. Sui social network sono arrivati numerosi messaggi di congratulazioni da parte di amici, conoscenti e concittadini, orgogliosi di vedere una rappresentante del territorio distinguersi in una trasmissione seguita da milioni di telespettatori.

La presenza del padre in studio ha contribuito a rendere ancora più coinvolgente il racconto televisivo, aggiungendo un elemento familiare che ha emozionato il pubblico.

Cosa è successo nella puntata del 13 giugno

La serata si è aperta con il consueto spazio dedicato alle curiosità linguistiche internazionali, seguito dal round musicale che ha celebrato uno dei brani più noti di Paolo Conte. Tra momenti di intrattenimento, battute di Gerry Scotti e l'energia dei Fortuna Five, la competizione è entrata rapidamente nel vivo.

Con il passare dei giochi, Federica ha consolidato il proprio vantaggio fino a conquistare il titolo di campionessa con un montepremi di 23.300 euro prima della fase finale.

La Ruota delle Meraviglie

Dopo il successo nella gara principale, la concorrente ha avuto l'opportunità di aumentare ulteriormente il bottino affrontando "La Ruota delle Meraviglie". Chiamata a risolvere tre frasi legate al tema del telefono, è riuscita a indovinare una delle soluzioni previste.

La busta conquistata conteneva un premio aggiuntivo di 1.000 euro, cifra che ha portato il totale della serata a 24.300 euro.

Un risultato che ha reso ancora più speciale una puntata destinata a essere ricordata dai telespettatori e, soprattutto, dalla comunità di Bisignano, che ha seguito con entusiasmo il percorso della sua concittadina.