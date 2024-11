Federica Lovecchio è una giovane danzatrice che sta suscitando ovunque tanto successo. Un talento incredibile, tanta passione e tanta caparbietà le hanno permesso di approcciarsi allo studio della danza, e in appena un anno raggiungere obiettivi impensabili.

Ha conseguito il diploma di Ragioniere e da qualche anno segue un percorso di inclusione nella sede di Cosenza dell’ Associazione italiana Persone Down di Cosenza, dove da quest’anno ha iniziato un’esperienza lavorativa come commessa presso Capitano. È stata anche testimonial per un dolce cosentino. Ha ballato in diversi teatri calabresi (Cosenza, Sibari, Marano Principato, Corigliano Rossano) ottenendo ovunque premi e riconoscimenti.

Si allena settimanalmente nella sede dell’associazione dove è stata predisposta una sala di danza.

Quando Miss Italia Calabria ha fatto tappa a Cosenza il 28 luglio per la prima delle selezioni regionali di Miss Italia Calabria, Federica è stata ospite particolare e molto applaudita. La sua partecipazione ha contribuito a rendere il concorso più vero, autentico.

Federica, con la sua determinazione e il suo talento ha dimostrato come la vera bellezza risieda nella capacità di superare ogni ostacolo. E proprio per questo la sua esibizione ha suscitato pura emozione, esaltando il valore della diversità.

Federica Lovecchio si allena con puntualità e grande interesse insieme alla sua maestra Grazia Ciappetta nella sede dell’Associazione italiana persone down di Cosenza, coordinata dalla Dottoressa Sonia Falcone e che vede Chiara Greco nel ruolo di presidente.

Per Federica le soddisfazioni sono state finora tante: dal trionfo al teatro Metropol di Corigliano dove è stata premiata con menzione speciale, alla partecipazione in una produzione dello Studio Danza presso i Laghi di Sibari con un assolo nel Musical “Figli della Magna Grecia”.

Federica è stata salutata con un standing ovation al termine di una coreografia di Grazia Ciappetta sulle note del brano Hallelujah, introdotta da una frase che la stessa maestra Ciappetta ha dedicato a chi come lei ce l’ha fatta:

“Non voglio dimostrare niente a nessuno, la sfida è solo con me stessa, vorrei che il mio esempio servisse a dare fiducia a qualcun altro,non esiste diversità quando la mia anima danza sulle note del mie vibrazioni. La danza è bellezza, noi siamo bellezza …”