Prima il ricovero, poi la scelta di ascoltare il proprio corpo e dedicarsi alle necessarie cure durante un periodo di riposo. A pochi giorni dalle dimissioni dall'Humanitas, il rapper ha deciso di annullare tutte le prossime date che lo avrebbero visto impegnato live in estate, compreso il concerto del Forum di Assago in programma il 25 settembre.

«Non riuscirò a spiegare a parole cosa significasse per me il concerto di settembre al Forum, avrei voluto arrivare con un disco nuovo, stavo lavorando giorno e notte per una cosa per me bella. Avevo voglia di fare qualcosa di speciale per chiunque avesse voluto esserci. Non so il perché di questa salita e anche ora mentre scrivo ho la tentazione di mandare tutto fa... lo e dire ci vediamo a settembre qualsiasi cosa capiti», ha scritto il rapper.

«Poi c'è la realtà, un corpo che da anni mi sta urlando pietà e che continuamente metto alla prova senza mai rallentare, ora non posso più dare la precedenza ai sogni, anche se fa male, sarei più irresponsabile di quello che già non sono stato durante questa porzione di esistenza», ha aggiunto.

La cancellazione è stata confermata da Vivo Concerti, parlando di una scelta collegata alle «condizioni di salute dell'artista che richiedono un periodo di cure e recupero». Oltre al Forum saltano anche i dj set di Adrano (Catania, 4 agosto), Marina di Ragusa (5 agosto), Serradifalco (Caltanissetta, 10 agosto), Gioia Tauro (Reggio Calabria, 13 agosto), Gallipoli (Lecce, 14 agosto), Avellino (16 agosto), Celano (L'Aquila, 26 agosto). Velletri (Roma, 3 settembre) e Decimomannu (Cagliari, 29 settembre).

Fedez aveva, in qualche modo, preannunciato la possibilità di uno stop, in un precedente post Instagram, nel qualche aveva raccontato: «Quando sei in ospedale aspettando l'ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un'altra vita, quella di tuo figlio piccolo. In questi giorni, la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo. Un'altra volta ancora».

Il corpo, aveva proseguito, «ha alzato la mano per l'ennesima volta e mi ha detto 'fermati'. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò. Ma senza sconforto, anzi. Mi sento ancora una volta fortunato ad esser sotto questo cielo».