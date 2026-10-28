Istituzioni, rappresentanti del Governo ed esponenti del mondo produttivo riuniti ad Assago per discutere di innovazione, formazione e competitività delle PMI. Il presidente Luca Vincenzo Mancuso e il direttore generale Andrea Esposito rilanciano l’impegno della Federazione al fianco delle imprese italiane

Si è tenuta nella prestigiosa cornice dell’NH Milano Congress Centre di Assago, l'VIII Assemblea Nazionale di FenImprese. Sotto il titolo manifesto "Imprese e futuro: la sfida continua", l'evento ha riunito i vertici associativi, i rappresentanti del Governo e i protagonisti del mondo produttivo per tracciare la rotta delle piccole e medie imprese italiane.

A condurre i lavori della giornata è stato il noto giornalista televisivo dott. Giuseppe Brindisi, affiancato dalle madrine dell'evento Francesca Testasecca, Vittoriana Abate e Giada Fazzalari. L'assemblea ha rappresentato un momento cruciale di confronto volto a rafforzare il dialogo tra le istituzioni e il sistema produttivo.

I saluti istituzionali e l'apertura dei lavori

L'apertura della giornata è stata affidata ai saluti istituzionali delle autorità locali e dei vertici nazionali della Federazione, i quali hanno sottolineato l'importanza del consolidamento della rete associativa, che oggi vanta un forte radicamento sia in Italia che all’estero.

La relazione introduttiva del Presidente Nazionale, Luca Vincenzo Mancuso, ha ridefinito il posizionamento strategico dell’associazione: «Il futuro economico dell'Italia passa inevitabilmente dalla forza e dalla capacità di resilienza delle nostre micro, piccole e medie imprese. Oggi ribadiamo il nostro ruolo di partner fondamentale al fianco di chi produce ricchezza e lavoro».

Gli fa eco il Direttore Generale Ing. Andrea Esposito: «FenImprese gioca un ruolo determinante: quello di accompagnare le imprese in ogni momento della loro vita imprenditoriale. Il nostro compito ma soprattutto obiettivo è quello di stare accanto a loro.»

I grandi temi al centro del dibattito

I panel tematici hanno visto l'alternarsi di ministri, viceministri ed esperti del settore, che hanno sviscerato i nodi cruciali dell'attuale congiuntura economica:

•Transizione digitale e innovazione: al centro della discussione le sfide della digitalizzazione come leva fondamentale per garantire la competitività delle PMI sui mercati internazionali.

•Formazione e competenze: gli interventi si sono focalizzati sulle politiche attive del lavoro e sulla necessità di investire nel capitale umano attraverso lo sviluppo di nuove competenze per i lavoratori

•Sostenibilità e nuove sfide economiche: un focus mirato ad analizzare l'impatto delle normative e i modelli di flessibilità necessari per far fronte alle repentine trasformazioni del mercato e ai costi energetici.

Gli interventi dei protagonisti politici ed esperti del settore

Il dibattito istituzionale ha registrato gli interventi di primo piano di esponenti della politica nazionale, tra cui il Senatore Antonio Salvatore Trevisi, l’Onorevole Maurizio Casasco, Mariastella Gelmini, il deputato Alessandro Cattaneo, il Senatore Marco Lombardo e Claudia Eccher (Consiglio superiore della Magistratura)

I rappresentanti del Governo hanno confermato l'impegno dell'esecutivo nel definire condizioni fiscali e normative capaci di alleggerire il carico burocratico sulle aziende, facilitando l'accesso al credito e potenziando le tutele per il lavoro autonomo.

Un omaggio speciale a Silvio Berlusconi

Un momento di profonda commozione ha caratterizzato la sessione dei vari talk, durante i quali l'assemblea di FenImprese ha tributato un sentito omaggio alla figura di Silvio Berlusconi.

I relatori, supportati dalle testimonianze dei presenti in sala, hanno ricordato la sua straordinaria storia imprenditoriale e la sua visione politica, sottolineando l'eredità lasciata nel panorama economico italiano e il suo storico legame con il tessuto delle piccole e medie imprese del Paese.

Conclusioni e Prospettive Future

L’Assemblea si è chiusa con gli interventi finali del Presidente dott. Luca Vincenzo Mancuso, del Direttore Generale Ing. Andrea Esposito e del Coordinatore Nazionale dott. Simone Razionale, i quali hanno tracciato le linee programmatiche per il prossimo futuro ringraziando sentitamente tutta la rete nazionale costituita dalle vari sede FenImprese che ogni anno cresce sempre di più

L'obiettivo di FenImprese resta quello di ampliare, intensificare e migliorare tutti i servizi di consulenza aziendale, confermando in maniera concreta che per il tessuto produttivo italiano la sfida continua.