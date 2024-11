Festeggiamenti natalizi sobri, ma dignitosi per la città di Reggio Calabria. Tra crisi, caro bollette, conseguenze della pandemia e bilanci in bilico, il Comune reggino deve andarci con i piedi di piombo. Da una parte gioire con i cittadini e far sentire l'atmosfera di festa, come hanno spiegato gli amministratori, dall'altra salvaguardare le casse. Se il villaggio di Natale di Calabria Straordinaria coi 2,6 milioni di euro brilla davanti alla stazione ferroviaria di Milano, a Reggio di finanziamenti regionali per le feste di Natale neanche l'ombra.

Il Cubotto

Basti guardare l'organizzazione delle feste del Comune di Reggio: si fanno bandi per le attività natalizie, bandi per i mercatini per far partecipare i privati. Come gli altri anni. E rispondono in pochi. Impegno minimo da parte dell'amministrazione: ma bisogna esser sobri e stringere la cintura. Al sindaco facente funzioni di Reggio, Paolo Brunetti, abbiamo chiesto se la Regione ha contribuito economicamente ai festeggiamenti delle città capoluogo e, in particolare, per Reggio: «Si dovrebbero fare iniziative programmate nella settimana dal 26 dicembre al primo gennaio». Ma riguardo alla cifra, la risposta è un laconico «stanno gestendo loro direttamente». «Noi - aggiunge - stiamo fornendo solo l'area sul Lungomare di Reggio e la tensostruttura».

Le iniziative della Regione dovrebbero concretizzarsi in un “Cubotto” ossia una sorta di installazione che riguarda i Bronzi di Riace, dunque che rientra nelle attività della Regione per il cinquantesimo anniversario del ritrovamento delle due statue, ma nulla a che vedere col Natale.

I concerti coi Neri per caso, quelli di Capodanno, con Joe Bastianich e la sua band e di Nino Frassica, e tutti i 90 eventi in programma sono frutto di tasche reggine.

Metrocity

Nulla cambia se si guarda sul fronte Città Metropolitana. Carmelo Versace, sindaco facente funzioni, come già evidenziato nella conferenza di presentazione delle attività natalizie, ha dovuto fare una variazione di bilancio da 250mila euro per i festeggiamenti natalizi di Reggio e della città metropolitane perché i fondi regionali non sono mai arrivati.