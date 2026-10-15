L’Associazione Micologica dell’Appennino Paolano, federata con la prestigiosa Associazione Micologica Bresadola (A.M.B.) di Trento, è giunta al nono anno di attività sociale e alla settima edizione del Festival del Fungo, una kermesse che segna una tappa fissa nell’autunno paolano, coinvolgendo tutto il comprensorio

A partire da venerdì 16 per finire a domenica 18, la città di Paola ospiterà il Festival del fungo, un evento atteso e ormai fortemente radicato nella cultura paolana. Durante i tre giorni si svolgeranno una serie di attività pensate ed organizzate per offrire un ventaglio di proposte interessanti per tutti. Dagli amanti della montagna agli amanti della buona cucina, passando per importanti attività sociali e scientifiche, tutti saranno coinvolti in una bellissima festa a sfondo micologico accompagnata da intrattenimento musicale. Numerosi stand gastronomici, musica, intrattenimento, talk, serate a tema e mostre micologiche allieteranno le serate paolane, anche nel ricordo degli amici che non ci sono più e che continuano a camminare con noi nei fantastici boschi calabresi.

La giornata di venerdì

Venerdì 16, alle 08:00 si partirà per “escursioni micologiche guidate” per i boschi del nostro splendido appennino alla ricerca di specie fungine; sempre giorno 16, a partire dalle 14:30 con ritrovo sul Valico Crocetta, si terrà la bellissima iniziativa ribattezzata “MicoInclusione”.

Questa significativa e speciale attività escursionistica sarà svolta utilizzando le Joëlette, ovvero delle carrozzine fuoristrada monoruota -o a due ruote- che permettono alle persone con mobilità ridotta o disabilità di percorrere sentieri di montagna, boschi e terreni naturali; abbiamo pensato che tutti hanno il diritto di percorrere i sentieri montuosi alla ricerca delle bellezze del sottobosco! Questa iniziativa verrà svolta in collaborazione con gli amici dell’associazione degli Escursionisti dell’Appennino Paolano e attivisti de "Il Cammino di San Francesco di Paola" e con la " Croce Rossa Italiana-Comitato di Paola".

La giornata di sabato

Sabato 17, a partire dalle ore 19:00, ci ritroveremo nel centro cittadino, e precisamente sull’area pedonale di Corso Roma, per aprire la mostra micologica dando un consueto taglio scientifico al Festival; le sapienti mani degli associati allestiranno e catalogheranno, insieme ad esperti micologi, le specie fungine dell’appennino, dividendole tra quelle commestibili e quelle non commestibili o tossiche.

Dalle ore 19:30, sempre su Corso Roma, si darà spazio ai palati fini, con l’apertura degli stand gastronomici. Diverse realtà locali prepareranno delle succulente pietanze a base di funghi, per rimarcare la versatilità e la vicinanza di questo tesoro del sottobosco con il territorio ed in particolare con la cucina. Anche molti locali paolani, in un vero clima di condivisione e di contaminazione gastronomica, creeranno dei piatti a base di funghi per deliziare il palato dei visitatori.

La giornata di domenica

Domenica 18 Ottobre, dalle ore 18:00, presso il “Largo ex Cinema Cilea”, si terrà il dibattito dal titolo: ”Vacanze Paolane”, in collaborazione con l’associazione di promozione culturale “Trupja”, un talk sulla montagna e i funghi verso una fruizione più consapevole e rispettosa dell'ambiente d'alta quota.

Dalle ore 18:30, su Corso Roma si apriranno gli stand gastronomici ed espositivi.

Per le serate del 17 e del 18, in piazza del popolo, Piazza 4 novembre e sul Corso Roma, ci saranno diversi eventi musicali, a cura dell’associazione Trupja.