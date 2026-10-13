Le scorte già assottigliate dall’aumento della domanda si sono esaurite a seguito del blocco della raffineria di Taranto. Ancora incertezza nella giornata di domani, quando è attesa l’arrivo delle autobotti

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Da due giorni salta in Calabria l’approvvigionamento di carburante nelle stazioni di rifornimento a marchio Eni. Sia ieri che oggi gli ordini di consegna in programma sono stati cancellati per via del blocco alla raffineria di Taranto messo in atto dai lavoratori ex Ilva. È quello infatti uno dei principali canali di rifornimento di carburante diretto alla Calabria, al momento interrotto.

Già nella giornata di oggi alcune stazioni di rifornimento sono rimaste a secco di carburante per il combinato disposto di più fattori. Sono infatti tra le più ricercate da quando la società petrolifera ha deciso – il 28 settembre scorso – di adottare un price cap per calmierare il prezzo del carburante con ciò comportando una maggiore difficoltà a sostenere la domanda in genere spalmata su più punti vendita.

Le poche scorte si sono quindi facilmente esaurite a seguito del blocco della raffineria in Puglia. Colonnine vuote a Catanzaro in più punti vendita ma anche in provincia. I disagi potrebbero allargarsi anche a distributori di altro marchio dal momento che la raffineria di Taranto viene usato da stoccaggio da altre società petrolifere. Vige incertezza per la giornata di domani, quando è atteso ma non ancora confermato l’arrivo delle autobotti.