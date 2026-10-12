L’incidente è avvenuto intorno all’una e un quarto in via Carrera. Il giovane era intrappolato nell’abitacolo mentre dal motore usciva fumo: provvidenziale l’intervento del militare, che lo ha portato in salvo

La macchina che perde il controllo e si schianta a bordo strada, dentro un ragazzo che chiede aiuto mentre il mezzo sta per prendere fuoco. È quanto accaduto questa notte a Sellia Marina, in provincia di Catanzaro.

Intorno all’una e un quarto si è verificato un sinistro in via Carrera. Per cause ancora in corso di accertamento un 26enne alla guida dell’auto ha perso il controllo del mezzo che si è andato a schiantare a bordo strada. Il boato ha attirato l’attenzione di un carabiniere fuori dal servizio che si è precipitato in strada per prestare il primo soccorso.

L’incidente è avvenuto intorno all’una e un quarto in via Carrera. Il giovane era intrappolato nell’abitacolo mentre dal motore usciva fumo: provvidenziale l’intervento del militare, che lo ha portato in salvo

L’auto, cappottata su un lato, impediva al giovane di uscire dal mezzo che chiedeva aiuto mentre dal motore usciva denso fumo. Il carabiniere ha quindi rotto il parabrezza e messo in salvo il conducente dell’auto. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della compagnia di Sellia Marina e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e la viabilità.

Sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al 26enne che fortunatamente non ha riportato gravi ferite.