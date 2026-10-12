L'Università della Calabria raggiunge un nuovo traguardo nella classifica internazionale World's Top 2% Scientists, curata dalla Stanford University in collaborazione con Elsevier e basata sul database Scopus. Nell'edizione 2026, l'UniCal tocca l'emblematica cifra di 100 docenti e ricercatori inseriti nell'elenco dei migliori scienziati a livello globale. Un balzo in avanti significativo rispetto agli 89 nomi dello scorso anno (+11 presenze), che testimonia la crescente qualità, rilevanza e capillarità della ricerca prodotta nei dipartimenti e nei laboratori dell’Ateneo.

Il prestigioso ranking, divenuto ormai un punto di riferimento per la valutazione della ricerca, analizza la produzione di milioni di studiosi in tutto il mondo. La metodologia prevede due elenchi: uno focalizzato sull'intera carriera ("career") e l'altro che valuta l'impatto nell'ultimo anno ("single year"), classificando i ricercatori in 22 campi e 174 sotto-settori scientifici. Il criterio di selezione si basa su un indicatore composito (c-score) che pondera il numero di citazioni, le co-autorie e la posizione dell'autore tra i firmatari, premiando così la qualità e l'impatto reale delle pubblicazioni rispetto alla mera produttività numerica.

L'Università della Calabria si afferma a livello mondiale in decine di campi scientifici differenti, a riprova della capacità di produrre innovazione a 360 gradi: dall'Ingegneria in tutte le sue declinazioni (meccanica, elettronica, chimica, civile, ambientale) all'Intelligenza Artificiale, dalla Chimica alla Farmacologia e alla Medicina, fino ad arrivare a Fisica, Matematica, Ricerca Operativa e all'Archeologia.

Anche quest’anno compaiono nella lista alcuni docenti non più in servizio in Ateneo, ma che hanno legato gran parte della loro attività accademica all’Università della Calabria. Di seguito i nomi riportati nella classifica da Stanford per UniCal (in grassetto le new entry rispetto alla scorsa edizione):

Career e single year

NOME E COGNOME SETTORE Giancarlo Alfonsi Mechanical Engineering & Transports Mario Alviano Artificial Intelligence & Image Processing Fabrizio Angiulli Artificial Intelligence & Image Processing Piero Bevilacqua Energy Giuseppe Carbone Design Practice & Management Filomena Conforti Medicinal & Biomolecular Chemistry Sandra Costanzo Networking & Telecommunications Salvatore Critelli Geology Efrem Curcio Chemical Engineering Renato Dalpozzo Organic Chemistry Floriano De Rango Networking & Telecommunications Giancarlo Fortino Artificial Intelligence & Image Processing Bartolo Gabriele Organic Chemistry Gianluca Gatti Acoustics Giuseppe Genchi Biochemistry & Molecular Biology Georg Gottlob Artificial Intelligence & Image Processing Fabrizio Greco Materials Domenico Iacopetta Medicinal & Biomolecular Chemistry Ciro Indolfi Cardiovascular System & Hematology Francesco Lamonaca Electrical & Electronic Engineering Monica Rosa Loizzo Food Science Francesco Longo Operations Research Marcello Maggiolini Oncology & Carcinogenesis Mariangela Marrelli Medicinal & Biomolecular Chemistry Fabio Mazza Strategic, Defence & Security Studies Francesco Menichini Medicinal & Biomolecular Chemistry Raffaele Molinari Chemical Engineering Domenico Mundo Design Practice & Management Luciano Ombres Materials Stefania Perri Electrical & Electronic Engineering Francesco Puoci Pharmacology & Pharmacy Yaroslav D. Sergeyev Operations Research Maria Stefania Sinicropi Medicinal & Biomolecular Chemistry Domenico Talia Artificial Intelligence & Image Processing Rosa Tundis Food Science Filippo Maria Ubaldi Obstetrics & Reproductive Medicine Domenico Umbrello Industrial Engineering & Automation

Career

NOME E COGNOME SETTORE Vincenza Calabrò Chemical Engineering Vincenzo Carbone Astronomy & Astrophysics Alessandro Fiorentino Casavola Industrial Engineering & Automation Giuseppe Cocorullo Electrical & Electronic Engineering Enrico Conte Geological & Geomatics Engineering Stefano Curcio Chemical Engineering Giuseppe Fedele Industrial Engineering & Automation Luigino Filice Materials Gianluigi Greco Artificial Intelligence & Image Processing Sergio Greco Artificial Intelligence & Image Processing Domenico Grimaldi Electrical & Electronic Engineering Antonio Iera Networking & Telecommunications Gennaro Infante General Mathematics Marco Lanuzza Electrical & Electronic Engineering Nicola Leone Artificial Intelligence & Image Processing Paolo Lonetti Materials Carmine Maletta Materials Janosh B. Nagy Physical Chemistry Francesco Neve Inorganic & Nuclear Chemistry Giuseppe Pirrò Artificial Intelligence & Image Processing Francesco Ricca Artificial Intelligence & Image Processing Nino Russo Chemical Physics Domenico Saccà Artificial Intelligence & Image Processing Andrea Tagarelli Artificial Intelligence & Image Processing Antonello Troncone Geological & Geomatics Engineering

Single year