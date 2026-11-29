La giovane donna trovata morta a Roma non sarebbe Rahel Gebrezgi Mengesha, la studentessa dell'Unical scomparsa dall’Unical lo scorso 19 ottobre. Lo apprende il network LaC da fonti autorevoli.

Il corpo della donna è stato scoperto ieri nel primo pomeriggio da un passante che ha dato l'allarme. Era in un'area rurale lungo una strada sterrata in via Tiberina, nella zona nord della Capitale. La donna, non ancora identificata, avrebbe un'età apparente tra i 20 e i 30 anni e potrebbe essere straniera.

Le indagini proseguono a ritmo serrato, i carabinieri stanno ultimando i rilievi tecnici nel luogo del ritrovamento. Sono intervenuti i carabinieri della stazione Prima Porta, della Sezione Operativa della Compagnia Cassia e della squadra rilievi del Nucleo Investigativo di Ostia. Il medico legale ha effettuato una prima ispezione del cadavere, ma non sarebbero emersi ulteriori elementi utili a chiarire le cause della morte. I segni riscontrati sul corpo sarebbero compatibili anche con una possibile caduta e non costituiscono, allo stato, evidenti indicatori per ipotizzare un delitto. I primi riscontri, infatti, non hanno evidenziato ferite da arma da taglio o da fuoco, né segni manifesti di violenza.

Ma risultati certi potranno arrivare soltanto nei prossimi giorni quando sarà eseguita l'autopsia disposta dalla Procura di Roma. Intanto gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza ad ampio raggio della zona che dovranno essere analizzati.