Il governatore annuncia sui social i finanziamenti per chi vuole investire nell'accoglienza turistica: risorse per nuove aperture e ristrutturazioni. «Così i ragazzi possono rimanere qui e far conoscere la regione ai turisti»

Finanziamenti da 50 a 250mila euro per aprire o ristrutturare un B&B in Calabria. Lo annuncia il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto con un video sui social. «Ecco ragazzi - dice - un'altra bella iniziativa: da 50 a 250 mila euro per chi vuole fare un nuovo B&B in Calabria o vuole ristrutturare un B&B esistente. È la seconda iniziativa, la prima riguardava gli alberghi. Abbiamo finanziato tantissimi alberghi affinché si ristrutturassero, migliorassero la loro qualità. Oggi abbiamo pensato ai B&B e magari anche ai giovani calabresi che, attraverso una nuova attività nel campo turistico, possono rimanere in Calabria e far vedere la Calabria ai tanti turisti che stanno arrivando nei nostri aeroporti».