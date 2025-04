Urge condividere e portare fuori perchè lo sgomento e il dolore non si placano. Stasera alle ore 19.30, dal Cortile del Rettorato in piazza Pugliatti, dopo un momento di riflessione, inizierà a snodarsi un corteo in ricordo di Sara Campanella, la studentessa 22enne in Tecniche di Laboratorio Biomedico dell'università di Messina, barbaramente uccisa dal collega di università, il 27enne Stefano Argentino adesso in carcere.

L'ennesima vittima di femminicidio in un Paese in cui questo fenomeno non può più essere definito emergenziale. L'iniziativa, organizzata dall'Ateneo peloritano e dalle associazioni studentesche, si avvale della collaborazione del comune di Messina. La Comunità accademica rivolge un invito a tutta la cittadinanza ad unirsi in questo ricordo che "attraverserà" la città fino a piazza dell'Unione Europea, sede del Municipio.

