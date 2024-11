Da Roma il sottosegretario conferma le risorse europee ma avverte: “E’ il momento di rimboccarsi le maniche e far partire i cantieri”

ROMA - L'accordo di partenariato sui fondi dell'Unione europea relativi al periodo 2014-20, "e' chiuso e occorreranno un paio di settimane prima che sia formalizzato. L'Italia e' quindi in linea con i tempi e con le raccomandazioni". Lo ha spiegato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, durante l'audizione in commissione Politiche Ue della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione e l'efficacia delle politiche Ue in Italia. Delrio ha poi spiegato che "nei prossimi 15 mesi ci sono oltre 15 miliardi da spendere per le regioni del mezzogiorno", che diventano circa 25-30 miliardi di euro se si considera l'intero arco del 2015. Dunque, ha sottolineato il sottosegretario, "non c'e' un problema di risorse nell'immediato, ma di esecuzione dei progetti: e' il momento di rimboccarsi le maniche e far partire i cantieri".