E' stato fermato dai carabinieri dopo essere stato inseguito per le vie del capoluogo pitagorico

CROTONE - Prima non si è fermato ad un controllo dei carabinieri. Poi, inseguito per le vie di Crotone, ha forzato un posto di blocco della polizia. E’ finita con l’arresto la rocambolesca fuga in auto di un 32enne che ha costretto alla mobilitazione l’intero apparato delle forze dell’ordine della città pitagorica. L’autista spericolato era alla guida di una Alfa Romeo 147 che è sfrecciata per le vie della città inseguita dalle gazzelle dei carabinieri e dalle volanti della polizia. Quando ha forzato il posto di blocco degli agenti, i poliziotti hanno esploso in aria 4 colpi di pistola. L’uomo ha frenato di colpo e ha provato a scappare a piedi ma è stato individuato e fermato dai carabinieri. Il 32enne – già noto alle forze dell’ordine - è stato trovato in evidente stato confusionale ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Dai controlli medici effettuati l’uomo è risultato essere sotto l’influenza di sostanze psicotrope. L'uomo, che è disoccupato, è stato messo agli arresti domiciliari.