«Esulto insieme a tutta la città per l’impresa del cosentino Ciccio Sesso ai mondiali di fotografia subacquea disputati alle isole Medas in Spagna». Lo afferma il sindaco di Cosenza Franz Caruso dopo aver appreso della splendida affermazione direttamente dalla viva voce del campione cosentino. «Ciccio Sesso è un autentico orgoglio per la nostra città. La nuova impresa in Spagna - campione del mondo nella categoria creativa e argento nello smartphone, cui è da aggiungere il titolo iridato per Nazioni - è la plastica dimostrazione non solo del suo enorme talento, ma rappresenta un motivo di particolare soddisfazione per tutta la nostra comunità che è fiera dell’eccezionale risultato conseguito. Un successo che ha il sapore di una vittoria speciale proprio perché l’affermazione del nostro concittadino si è manifestata su un triplice fronte. Un vero trionfo del quale come cosentini possiamo con grande compiacimento menar vanto. Congratulazioni vivissime a Ciccio Sesso che aspettiamo in Comune per festeggiare insieme».