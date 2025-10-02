Francesca Atorino, 37 anni, infermiera di Praia a Mare (Cosenza), è stata la protagonista assoluta della puntata di Affari Tuoi del 2 ottobre condotta da Stefano De Martino. In studio con lei il compagno Pino, autista di autobus e padre delle loro due figlie, Mabel e Suami. Ha iniziato con il pacco numero 6, poi sostituito con il 4 dopo un’offerta di cambio del Dottore. Una scelta rivelatasi fortunata: nel pacco lasciato c’erano solo 10 euro.

La partita non è stata semplice: dopo una partenza incoraggiante, Francesca ha eliminato anche cifre importanti, tra cui i 200mila euro. Le offerte del Dottore – 30mila, poi 35mila e di nuovo 30mila – non hanno scalfito la sua determinazione. «Vogliamo fare un altro tiro», ha ripetuto più volte, convinta che il suo pacco fosse rosso e contenesse una cifra alta.

Il momento più toccante è arrivato con il pacco numero 5: «Lo apro perché è il giorno in cui ho perso mio papà, ma anche quello del mio provino», ha spiegato. Dentro c’erano 500 euro. Con grande sangue freddo ha rifiutato anche 75mila euro e ha portato la partita fino all’ultimo respiro, tra 100mila e 300mila.

Alla fine l’istinto ha avuto ragione: nel pacco di Francesca c’erano proprio i 300mila euro, il premio massimo.

Chi è Francesca Atorino

Infermiera di pronto soccorso e appassionata di pallavolo, Francesca sta insieme al suo compagno Pino, di Santa Maria del Cedro, da quasi vent’anni. Dal loro amore sono nate le due figlie Mabel e Suami.

Come raccontato nel corso del programma, nel febbraio scorso, la coppia ha contratto il mutuo per l’acquisto di una casa e ora la vincita rappresenta una boccata d’ossigeno per il futuro.