Già alla guida di Confartigianato Crotone, l’imprenditore crotonese raccoglie il consenso delle parti sociali e punta su dialogo, sicurezza e valorizzazione dei giovani

Questa mattina, all’unanimità, è stato eletto il nuovo presidente regionale dell'Ente Bilaterale Artigianato Calabria (EBAC). Si tratta di Francesco Pellegrini, già presidente di Confartigianato Imprese Crotone e vicepresidente vicario di Confartigianato Regionale.

L'EBAC è un'associazione senza scopo di lucro, fondata dalle organizzazioni artigiane e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori con l’obiettivo di fornire supporto alle imprese artigiane e ai loro dipendenti durante periodi di difficoltà economica.

“Questa elezione – commentano i dirigenti dell’organizzazione – rappresenta un passo significativo per rafforzare il dialogo sociale tra imprese e lavoratori, la sua nomina verrà senza dubbio accolta come una forte spinta per il futuro dell'artigianato calabrese”.

Francesco Pellegrini, 62 anni, è un imprenditore con oltre 35 anni di esperienza nel settore dell'Information Technology, oltre a essere amministratore di strutture socio – assistenziali.

Durante il suo mandato a capo di Confartigianato Imprese Crotone è riuscito a risanare l'organizzazione, portandola a essere, in termini percentuali, tra le prime in Italia quanto a crescita.

Nel commentare la sua elezione, Pellegrini – dopo aver ringraziato Confartigianato Calabria per averlo scelto – ha sottolineato l'importanza di “valorizzare il ruolo della bilateralità, promuovendo una cultura del lavoro basata sulla partecipazione, sulla sicurezza, sullo sviluppo locale e sui giovani”.