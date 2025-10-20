Non ce l’ha fatta il piccolo rimasto gravemente ferito nel tragico incidente. Si è spento all’ospedale di Messina dove era stato trasportato in elisoccorso. Comunità sotto shock. Il cordoglio del sindaco

Quello che non volevamo mai scrivere. La notizia che non volevamo mai dare. Purtroppo, il gemellino di 8 anni che nella giornata di ieri ha avuto un incidente a Gioia Tauro mentre giocava con i suoi fratelli, rimanendo gravemente ferito dal crollo di un muro, è deceduto questa sera in sala operatoria a Messina mentre i medici facevano di tutto per salvargli la vita.

A Polistena, ieri, era arrivato già in condizioni preoccupanti. I dottori con urgenza avevano tentato di bloccare le emorragie per poi trasferirlo in elisoccorso nel policlinico della città siciliana. Ma dopo ore di terapia intensiva e operazioni per tentare di salvargli la vita, il bambino non ce l'ha fatta. Un dolore immenso sconvolge la comunità che si era stretta in preghiera attorno alla famiglia.

Cordoglio è stato espresso dal sindaco Simona Scarcella: «Abbiamo appena appreso della tragica morte del bambino. Tutta la città attonita e sconvolta si stringe al dolore della famiglia Zito. Di fronte a una tragedia inaccettabile. Non faremo mancare la nostra vicinanza ai genitori, ai fratellini e a tutti i familiari. Eleviamo preghiere per questo angioletto che ci ha lasciato troppo presto in maniera tragica. La perdita di Nico è una perdita insostituibile per tutta la città. Non lo dimenticheremo mai». Restano ricoverati a Polistena gli altri due fratelli, il gemellino di 8 anni e il bambino di 13.