Due gemelli di 8 anni e il fratello di 13 stavano giocando in una zona adiacente casa nel rione Fiume quando si è verificato il cedimento. Fratture multiple al corpo e alla testa per il minore che ha subito i danni maggiori, gli altri ricoverati a Polistena

Un momento di svago si è trasformato in un evento doloroso. Un incidente durante il gioco, a Gioia Tauro, ha coinvolto tre fratelli: due gemelli di 8 anni e l'altro di 13 anni. Dalle prime ricostruzioni, sembra che intorno a mezzogiorno stessero giocando in una zona adiacente al giardino di fronte casa, nel rione Fiume, quando un muro gli è caduto addosso travolgendoli.

Due sono ricoverati all'ospedale spoke di Polistena, mentre l'altro, uno dei gemellini di 8 anni, più grave, con diverse fratture al corpo e alla testa, è stato trasportato in elisoccorso a Messina dove è stato subito operato. Sono in corso accertamenti da parte delle autorità. La condizione dei piccoli è in fase di valutazione. La comunità gioiese si sta stringendo attorno alla famiglia con l'augurio che i bambini si riprendano al più presto.