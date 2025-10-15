Tra i tanti messaggi che sui social la ricordano, anche quello di Occhiuto che su Facebook ha postato una foto e la scritta "La Calabria ti vuole bene. Ciao Jole".

Cinque anni fa, il 15 ottobre 2020, moriva a 52 anni Jole Santelli, la prima presidente donna della Regione Calabria. Iscritta a Forza Italia dal 1994, nel corso degli anni aveva assunto un ruolo di rilievo nella politica nazionale e regionale, avendo più volte ricoperto il ruolo di sottosegretaria in vari governi.

In parlamento per 5 legislature Santelli nel 2019 accettò la proposta del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, al quale era legata da un forte rapporto personale, di candidarsi alla presidenza della Regione, venendo eletta nel gennaio 2020.

Ricordata per il suo forte legame con la Calabria e la passione politica, a lei la giunta regionale guidata dal suo successore, Roberto Occhiuto, in una delle prime sedute del nuovo esecutivo, nell'ottobre 2020, aveva intitolato la Cittadella regionale, sede della giunta, denominata adesso "Cittadella regionale Jole Santelli". In suo nome è stato istituito anche un premio per celebrare il multiforme ingegno delle donne mentre Poste Italiane, nel 2021, ha emesso un francobollo in suo ricordo.

Oggi, nell'anniversario della morte, tra i tanti messaggi che sui social la ricordano, anche quello di Occhiuto che su Facebook ha postato una foto che lo ritrae insieme a Jole Santelli e la scritta "La Calabria ti vuole bene. Ciao Jole".