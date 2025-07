La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone da avvio al cantiere di verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità e restauro della Chiesa di San Giuseppe, situata nel cuore del centro storico di Gasperina (Catanzaro). I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

La chiesa di San Giuseppe

Costruita tra il 1745 e il 1752 e attribuita a don Giuseppe e Anna Spadea, la chiesa rappresenta il primo luogo sacro dell’antico rione "Patèdha", probabilmente il nucleo originario del paese, e custodisce al suo interno la statua della Madonna di La Salette, il cui culto è radicato a Gasperina dal 1872, e quella di Santa Lucia; oltre alla statua lignea del Santo titolare. Per la comunità gasperinese, la Chiesa di San Giuseppe rappresenta un punto di riferimento storico, identitario e sociale, fulcro di attività liturgiche, catechesi, incontri oratoriali, iniziative per anziani e percorsi di accoglienza per migranti.

I lavori

L’intervento finanziato con fondi ordinari del Ministero della Cultura, ha l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio architettonico e religioso della comunità, garantendone la piena efficienza e sicurezza, con un approccio integrato tra restauro conservativo e miglioramento sismico. I principali lavori previsti comprendono: rimozione della copertura in eternit e rifacimento del tetto con struttura in acciaio e coppi in laterizio; consolidamento della muratura e del campanile con tecniche di “cuci scuci”, iniezioni di malta e inserimento di catene e tiranti; risanamento delle facciate, degli intonaci e delle pitture interne; realizzazione di un vespaio aerato e barriera chimica contro l’umidità di risalita; restauro degli infissi storici; adeguamento dei solai esistenti e miglioramento funzionale della scala esterna.

Il progetto, redatto da un team di professionisti della provincia di Catanzaro, si inserisce in un contesto urbano e paesaggistico di alto pregio, nel cuore delle Preserre calabresi, dove Gasperina si affaccia in posizione dominante sul Mar Ionio. Grazie a questi lavori che verranno diretti dall’arch. Stefania Argenti, la Chiesa di San Giuseppe potrà continuare ad essere un presidio spirituale, sociale e culturale, pienamente accessibile e sicuro per tutti i cittadini e i visitatori.