In Italia il randagismo è un fenomeno in continua crescita con centinaia di migliaia di animali abbandonati ogni anno, si stimano 130mila animali, 50mila cani e 80mila gatti. Il più delle volte, vengono lasciati come se fossero oggetti di cui disfarsi, causando loro immense sofferenze e traumi psicologici, rendendoli così ancora più vulnerabili a malattie e incidenti.

Nei mesi estivi l’abbandono è più accentuato del 25-30% quando le famiglie vanno in vacanza e alcuni proprietari scelgono di abbandonare i propri animali, ogni giorno circa 600 tra cani e gatti. Sono 244mila i cani randagi presenti sul territorio italiano in particolare nella regione Lazio, a seguire Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Secondo l’articolo 727 del codice penale, l'abbandono di un animale è un reato, punibile con pene che variano da multe a pene detentive, a seconda della gravità del caso.

Le organizzazioni animaliste e i gruppi di soccorso che hanno operato nelle zone di guerra Russia-Ucraina hanno riportato migliaia di animali abbandonati, e molti di questi hanno trovato la morte a causa dei bombardamenti, delle malattie, della fame e della mancanza di un rifugio sicuro.

Organizzazioni come ENPA, LAV e OIPA lavorano continuamente per sensibilizzare l'opinione pubblica per combattere questo triste fenomeno, anche con la realizzazione di campagne pubblicitarie, cercando di educare il pubblico sul rispetto per gli animali, sull'importanza di adozioni responsabili e sulla promozione di alternative all'abbandono. Questo è un periodo cruciale in vista della stagione estiva, è essenziale che venga promossa una maggiore responsabilità nei confronti degli animali e che le istituzioni rafforzino le politiche di prevenzione e la promozione di un’adozione consapevole.

Di questo si è parlato nella puntata odierna di Dentro la notizia (QUI LA PUNTATA), il programma condotto di LaC Tv da Francesca Lagoteta, con focus sul territorio di Catanzaro con i contributi di Nico De Luca e di Corigliano Rossano con Matteo Lauria. A varcare i cancelli del canile municipale di Vibo Valentia ci ha pensato Tonino Raco, per raccontarvi la realtà quotidiana di tanti volontari che salvano le vite dei nostri amici a quattro zampe.

In collegamento con Tonino Raco, la vicepresidente dell’Associazione Argo - Marika Barreca: «Da quasi un anno non facciamo altro che recuperare cucciolate su cucciolate di cani». Si evidenzia il lavoro certosino e difficoltoso che svolgono tutti i volontari del canile di Vibo Valentia che ospita attualmente 220 cani all’interno del quale ogni anno ne accedono tra i 100 e i 150 in più.

La vicepresidente Barreca ha poi continuato il suo discorso facendo un appello all’Asp di Vibo Valentia affinché si crei una maggiore sinergia tra loro, proprio come avveniva un tempo: «Chiediamo che venga individuata una struttura sanitaria al più presto in modo da poter continuare a fare il lavoro che abbiamo sempre fatto. Il Comune di Vibo, all’interno del canile, sta realizzando un’area proprio sanitaria, facendo diventare il canile una struttura polifunzionale per dare una maggiore tutela sul benessere dell’animale e cercare di venire più incontro possibile, ma se non si muove l’Asp noi non possiamo operare».

Ulteriori criticità nel servizio di Matteo Lauria, sono emersi numeri allarmanti sull’aumento del numero dei cani vaganti (oltre 500) nel territorio di Corigliano Rossano, dovuto principalmente agli abbandoni da parte dei proprietari. Invece nel territorio di Catanzaro non si ha contezza del numero di cani vaganti sul territorio, perché nessuno ha ritenuto necessario e importante effettuare una seria mappatura dell’area comunale. Intanto i branchi aumentano, i canili proliferano e tanti sono i nuovi arrivi, come il canile di San Floro gestito ormai da vent’anni dalla “Catanzaro Servizi”, che attualmente ospita 300 cani.

A fare leva sul tema delle adozioni e gli abbandoni anche l’appello, tramite videomessaggio, da parte di Manuela De Luca - Vicepresidente dell’associazione “S.O.S. adozioni Calabria” e volontaria de “La casa di Argo” di Villapiana in provincia di Cosenza.

Manuela svolge un nobile lavoro. Lei, come tanti altri volontari, lottano ogni giorno affinché ogni amico a quattro zampe possa trovare una famiglia che possa garantirgli un futuro sereno e dignitoso. Queste le sue parole: «Il nostro compito è quello di promuovere le adozioni dal canile in maniera tale che i cani non debbano vivere tutta la loro vita in cella. Vorremmo fare ai nostri conterranei due appelli, il primo ai proprietari dei cani: sterilizzate i vostri cani e iscrivetevi all’anagrafe canina. È l’unico modo per combattere il randagismo; il secondo (appello) a chi non ha cani: chi ha tempo, modo e voglia di salvare un cane, non compratelo ma adottatelo da uno dei tanti canili in Calabria».

Le parole di Manuela, Marika e di tutti gli altri ospiti, fanno breccia nel cuore di ognuno di noi affinché questa brutale piaga chiamata randagismo possa cessare al più presto. Adottiamo e facciamolo col cuore, gli animali sono esseri viventi come noi. Rispettiamoli. Curiamoli. Amiamoli.

“Dentro la Notizia” va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 13:00 in punto, trasmessa su LaC tv canale 11 del digitale terrestre, sul canale 411 di TivuSat e anche in streaming su LaC Play - piattaforma on demand sulla quale poter rivedere qualsiasi trasmissione firmata LaC tv.