Lo stanziamento totale rientra nella misura sperimentale per il sostegno abitativo voluta dal ministro Salvini. A livello nazionale sono 7.402 gli ammessi e l'88% è costituito da cittadini italiani

Sono 156 i genitori separati o divorziati calabresi ammessi alla prima misura sperimentale per il sostegno abitativo voluta dal ministro Matteo Salvini, per un totale di 308.887,51 euro. A livello nazionale sono 7.402 gli ammessi e l'88% è costituito da cittadini italiani.

L'accesso si basa sul reddito Irpef fino a 35mila euro e non sull'Isee, permettendo così di raggiungere anche quella fascia grigia di famiglie che può trovarsi in difficoltà dopo una separazione. «Per Salvini, - spiega una nota del Mit - i dati dimostrano la necessità di sostenere situazioni di fragilità che troppo spesso non trovano spazio nelle misure tradizionali. Tutti i contributi saranno erogati entro dicembre. Per il 2027 il Fondo sarà rafforzato da 20 a 50 milioni di euro».