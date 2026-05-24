Sul palco del Teatro comunale l’ex primo cittadino ha raccontato la notte dell’arresto, i sette mesi in prigione e poi la completa assoluzione dopo sei anni di processo. «La vita è fatta di scelte consapevoli ma anche di decisioni banali come entrare in un ristorante o in un bar. E improvvisamente tutto cambia»

«I carabinieri arrivarono nel cuore della notte, alle tre e mezza. “La dobbiamo portare in carcere”, mi dissero. Un secondo prima ero un sindaco rispettato, un uomo delle istituzioni. Un secondo dopo ero un detenuto». È il passaggio cruciale dell’intervento di Gianluca Callipo, ex sindaco di Pizzo, a Tedx Vibo, il format internazionale che ha portato sul palco del Teatro comunale tredici storie, tredici volti. Personaggi noti del mondo dello spettacolo, della cultura, delle professioni e, come per Callipo, della politica.

Il suo speech è stato uno dei più emozionanti, capace di suscitare grande empatia nel pubblico che gremiva il teatro. Sette mesi di carcerazione preventiva iniziata il 19 dicembre 2019, quando aveva 35 anni ed era al suo secondo mandato come sindaco. Poi 6 anni di processo e centinaia di migliaia di euro spesi per difendersi nelle aule di tribunale da un’accusa pesantissima: concorso esterno in associazione mafiosa. Infine l’assoluzione completa e definitiva perché “il fatto non sussiste”.

Sul palco, Callipo non ha scelto il registro del rancore. Non ha chiesto compassione, né ha trasformato la propria ferita in un atto d’accusa. Ha fatto qualcosa di più difficile: ha raccontato il punto esatto in cui una vita si spezza, e il modo in cui si può tentare di restare interi anche quando tutto intorno crolla.

Le scelte che cambiano una vita e “l’effetto farfalla”

Il tema della terza edizione di Tedx Vibo Valentia era “Scelte che cambiano una vita”. E Callipo ha snocciolato quelle che hanno cambiato la sua, dalle più ponderate alle più banali, passando da quelle scelte spesso inconsapevoli, casuali, che però innescano l’effetto “farfalla” che esprime il principio fondamentale della teoria del caos, secondo cui minime variazioni di un sistema producono grandi e imprevedibili cambiamenti a lungo termine.

«Nel 2005, dopo gli studi a Roma, ho fatto la mia prima grande scelta: tornare nella mia terra, in Calabria – ha raccontato –. Potevo restare nella Capitale, ma sentivo il richiamo delle radici, dell’azienda di famiglia, della città dove sono cresciuto, Pizzo».

Da lì, l’impegno civile. La politica vissuta come possibilità di cambiare le cose. «Volevo dimostrare che un giovane può fare la differenza e se ha la voglia di cambiare la propria città può farlo». A 29 anni diventa sindaco. Un’esperienza travolgente, totalizzante, capace di assorbire energie e tempo. Fino a diventare coordinatore nazionale di Anci Giovani e ad affacciarsi dunque sulla scena italiana incarnando l’idea di una nuova generazione di amministratori dinamici e promettenti.

«Ma ogni scelta – ha spiegato – porta con sé un prezzo. E il prezzo è stato il tempo. Quello sottratto ai miei figli. Mentre io correvo tra ministeri e consigli comunali, loro crescevano. Ho scelto la comunità, sottraendo me stesso alla famiglia. Era un sacrificio che facevo con orgoglio, convinto che fosse per un bene superiore».

La notte di Rinascita Scott

Poi, la notte che cambia tutto. Quella della maxi operazione anti ’ndrangheta. Rinascita Scott. La fascia tricolore che lascia il posto alla cella in un carcere ad alta sicurezza. «L’uomo delle istituzioni trasformato improvvisamente solo in un nome contenuto in un fascicolo. Mentre ero in quella cella, per sette lunghi mesi, cercavo di capire. Dov’era la scelta che mi aveva portato lì? Non c’era un atto amministrativo sporco, non c’era un patto scellerato. C’erano, invece, dei gesti banali».

Il saluto diventato una prova

È qui che si innesca “l’effetto farfalla” ed è qui che il racconto di Callipo ha toccato il punto più doloroso. Non una decisione consapevole, non un patto criminale. Ma gesti minimi, quasi impercettibili. Un saluto in un ristorante. Una stretta di mano. L’essere vicino a qualcuno, per caso, nello stesso luogo e nello stesso momento: «Un giorno, oltre due anni prima del mio arresto, ero in un ristorante. Aspettavo un ospite e nell’attesa noto una persona che conoscevo. Per educazione, faccio un gesto che in una piccola città è naturale come respirare: mi avvicino per salutare». A quel tavolo, però, sedeva anche una persona monitorata dalle forze dell’ordine. «E quella scena, catturata da una lente investigativa, sarebbe diventata anni dopo un tassello dentro una ricostruzione accusatoria. La mia scelta microscopica, avvicinarmi ad un tavolo per salutare una persona, si è scontrata con un’architettura giudiziaria che ha trasformato la cortesia in connivenza. Anni dopo quella stretta di mano diventa una “prova”».

Un altro episodio, un altro fotogramma. L’ingresso in un bar e l’uscita poco dopo di un soggetto monitorato dagli investigatori: «Una foto, un istante casuale, e la tua vita viene riscritta da qualcun altro».

Callipo ha parlato dell’insidia dell’errore prospettico. Essere accanto a qualcuno e per questo essere considerato con qualcuno. L’educazione riletta come complicità. «La giustizia a volte commette un errore ottico: scambia la prossimità fisica in prossimità morale».

L’assoluzione e il tempo perduto

Poi, dopo anni, l’assoluzione. Il saluto che torna a essere solo un saluto. L’incrocio al bar che torna a essere solo una casualità. Ma intanto il tempo è passato e la sua vita è radicalmente cambiata, il percorso politico costruito in dodici anni travolto e spazzato via. «Eppure, non rinnego la scelta di aver voluto impegnarmi per diventare sindaco. Nonostante quell’esperienza mi abbia portato una delle sofferenze maggiori della mia vita, mi ha anche donato emozioni incredibili. Se peso tutto questo su una bilancia rimane comunque maggiore il peso delle cose belle provate, la ricchezza delle esperienze vissute».

La scelta di non farsi definire dall’errore giudiziario

Infine, ha chiuso il suo speech sottolineando che «le scelte che cambiano la vita spesso non sono solo quelle che facciamo consapevolmente. Ma possiamo decidere come reagire a ciò che non abbiamo scelto». «Io ho scelto di non farmi definire da quell’errore giudiziario. Ho scelto di non farmi conquistare dal rancore, dalla rabbia o semplicemente dall’autocommiserazione di chi continua a ripetersi: perché proprio a me? Non possiamo controllare ogni tessera di domino che compone la nostra vita. Ma possiamo scegliere di restare integri mentre cadono. La vita può toglierti tutto in una notte, ma probabilmente proprio in quei momenti tu puoi scoprire chi sei e scegliere chi vuoi davvero essere. La sofferenza può regalarti una vista più acuta. E grazie a questo ora le mie priorità sono cambiate. Oggi metto davanti a tutto il tempo. Quello da dedicare ai miei affetti, ai miei figli, a me stesso».

La sua storia è diventata una delle immagini più forti del Tedx Vibo 2026, offrendo al pubblico un’opportunità di riflessione che gli spettatori hanno portato via con sé grazie al coraggio dell’ex sindaco di Pizzo che davanti a 500 persone non ha temuto di raccontarsi.