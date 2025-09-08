A Gianni Infantino il “Premio Oreste Granillo” firmato G.B. Spadafora.

Ci sono uomini che tracciano la strada, grazie a una visione pionieristica. Uomini come Giovambattista Spadafora. Uomini come Oreste Granillo, storico dirigente sportivo calabrese.ù

Reggio, il presidente Infantino al Premio Granillo: «Un onore tornare nella terra delle mie origini»

Vincenzo Primerano
Per questo abbiamo firmato con gioia ed entusiasmo il riconoscimento intitolato alla sua memoria, che quest’anno la figlia Maria Stella ha consegnato al presidente della FIFA.

Il lungo applauso che ha chiuso la serata ci ha fatto capire quanto importante sia portare avanti l’opera dei grandi uomini.