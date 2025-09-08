Il presidente della Fifa riceve il prestigioso Premio Granillo firmato G.B. Spadafora in una cerimonia che celebra l’eredità e la visione pionieristica dell’ex presidente della Reggina nello sport calabrese

A Gianni Infantino il “Premio Oreste Granillo” firmato G.B. Spadafora.

Ci sono uomini che tracciano la strada, grazie a una visione pionieristica. Uomini come Giovambattista Spadafora. Uomini come Oreste Granillo, storico dirigente sportivo calabrese.ù

Per questo abbiamo firmato con gioia ed entusiasmo il riconoscimento intitolato alla sua memoria, che quest’anno la figlia Maria Stella ha consegnato al presidente della FIFA.

Il lungo applauso che ha chiuso la serata ci ha fatto capire quanto importante sia portare avanti l’opera dei grandi uomini.