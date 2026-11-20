A Cassano all’Ionio la Fondazione antiusura San Matteo Apostolo ha riunito istituzioni e studenti delle scuole superiori per il mese dedicato all’educazione finanziaria, con un’attenzione particolare ai rischi del gioco d’azzardo. Il vescovo di Cassano all’Ionio, monsignor Francesco Savino, ha legato fin dalle prime parole il tema dell’incontro a quello della giustizia: «La legalità, l’ho detto tante altre volte e lo ripeto questa mattina, è il mezzo per raggiungere la giustizia. Oggi mettiamo al centro la grande questione, il rapporto con il denaro».

Prima ancora che agli studenti, Savino si è rivolto agli adulti presenti in sala: «Ma noi adulti siamo credibili nel nostro rapporto con il denaro? Come educare i nostri ragazzi a non cadere nella trappola, per esempio, delle slot machine, del gioco d’azzardo, della ludopatia?». Il vescovo ha inserito il problema nella fase che sta attraversando la società: «Oggi è una grande questione educativa e sappiamo tutti che viviamo un tempo difficile, una crisi e un’emergenza educativa».

Di fronte a questo quadro ha chiesto di lavorare in rete con tutti quelli che a vario titolo si occupano dei più giovani: «Non dobbiamo scoraggiarci. Insieme, attraverso le alleanze tra diverse istituzioni, chiese, parrocchie, oratori, comuni e tutte le altre associazioni, la famiglia, la scuola». Per Savino è proprio la sussidiarietà il modo per incidere sul fenomeno: «Penso che attraverso questa modalità della sussidiarietà, dell’insieme, possiamo indubbiamente intervenire su questa grande questione e accompagnare i ragazzi a non cadere nella trappola terribile, direi maledetta, della dipendenza dal gioco e quindi del rapporto sbagliato col denaro».

Per lo Stato ha preso la parola il Prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano, che ha parlato soprattutto ai ragazzi in platea: «L’attenzione al territorio passa inevitabilmente dall’attenzione alle nuove generazioni, che sono i terminali finali della nostra attività». Saranno loro, ha spiegato, a dover proseguire nel tempo il lavoro avviato dalle istituzioni: «Sono loro che dovranno raccogliere quanto di buono ci auguriamo di essere in grado di realizzare, perché possano continuare con atteggiamenti costruttivi e rispettosi delle regole, che devono necessariamente rimanere il punto di riferimento per una convivenza civile».