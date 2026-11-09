La Calabria si ritrova tra le aree più preoccupanti d’Italia per quanto riguarda il fenomeno del gioco d’azzardo. Un’emergenza che non si misura soltanto attraverso le somme di denaro spese tra slot machine, scommesse, lotterie e piattaforme online, ma anche attraverso la capacità del territorio di offrire risposte concrete a chi sviluppa una dipendenza patologica. A delineare un quadro particolarmente allarmante è la nuova analisi pubblicata da GiocoResponsabile.info, aggiornata al 3 novembre 2026. Secondo i dati riportati, quattro province calabresi figurano tra le prime dieci in Italia nella classifica che incrocia l’intensità del gioco d’azzardo con il numero di centri pubblici di cura censiti: Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro. Un dato che riporta al centro dell’attenzione una questione che va ben oltre il semplice comportamento individuale e che coinvolge la salute pubblica, le famiglie, il tessuto sociale e le istituzioni.

A confermare la complessità del fenomeno è, ai microfoni di LaC News24, Giulia Audino, direttrice facente funzioni della Struttura complessa SerD (Servizio per le Dipendenze Patologiche), che sottolinea la necessità di affrontare il problema con una prospettiva più ampia: «Il problema del gioco d’azzardo è diventato un problema di sanità pubblica. Non interessa soltanto l’area sanitaria, quindi la cura che offriamo ai pazienti che si rivolgono al servizio, ma è un discorso molto più ampio, politico e sociale». Un fenomeno che, secondo Audino, deve far riflettere soprattutto in una regione caratterizzata da fragilità economiche e sociali. «Questa è una regione povera, in cui la criminalità organizzata, in una situazione del genere, può benissimo aprire le maglie», osserva la direttrice, richiamando l’attenzione anche sui possibili intrecci tra vulnerabilità economica, gioco d’azzardo e illegalità.

Una dipendenza che coinvolge intere famiglie

Il gioco d’azzardo patologico non è una semplice abitudine difficile da abbandonare, ma un vero e proprio disturbo del comportamento, riconosciuto dalle classificazioni diagnostiche internazionali. La componente compulsiva, il craving e il coinvolgimento dei circuiti cerebrali legati al sistema della ricompensa rendono questa dipendenza particolarmente complessa. Le conseguenze, inoltre, non ricadono esclusivamente sulla persona che gioca. A pagare il prezzo più alto sono spesso anche i familiari, costretti a fare i conti con debiti, difficoltà economiche, conflitti e situazioni di forte sofferenza psicologica. «Noi accogliamo il bisogno del cittadino, ma anche quello di tutta la famiglia. Da noi arrivano famiglie disperate, indebitate», racconta Audino. È proprio questa dimensione familiare a rendere indispensabile un approccio multidisciplinare, capace di andare oltre la diagnosi e di accompagnare il paziente in un percorso di recupero che coinvolga anche il suo contesto di vita.

Circa 300 nuovi utenti nei servizi di Catanzaro, Lamezia e Soverato

Sul fronte dell’assistenza, i servizi SerD rappresentano un presidio fondamentale. La direttrice riferisce che, nei servizi di Catanzaro, Lamezia Terme e Soverato, sono stati registrati circa 300 nuovi utenti, un dato ancora preliminare, trasmesso alla Regione Calabria e destinato a ulteriori approfondimenti. «Abbiamo circa 300 pazienti nuovi, nuovi utenti che sono afferiti al servizio di Catanzaro, Lamezia e Soverato, con un bisogno estremo di aiuto e di cura, ma non soltanto loro: anche le famiglie». Per rispondere alle diverse necessità sono stati costruiti specifici Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, elaborati in relazione alle caratteristiche dei territori e alle differenti esigenze dei pazienti, anche in base all’età, al genere e alle eventuali dipendenze associate. L’obiettivo è garantire una presa in carico complessiva, dalla prima richiesta di aiuto alla definizione della diagnosi, fino al trattamento e al sostegno nel tempo. Un aspetto importante riguarda anche le modalità di accesso: ai servizi non è necessaria l’impegnativa del medico curante, l’accesso è libero e volontario e, secondo quanto riferito dalla direttrice, non sono presenti liste d’attesa. «Abbiamo capito, nell’arco del tempo, che costruire una medicina di prossimità è fondamentale. Il mio modello di servizio è quello di scendere e arrivare sul territorio».

Il nodo delle risorse e la necessità di raggiungere i territori

Se da una parte cresce la domanda di assistenza, dall’altra resta il problema delle risorse disponibili. Una difficoltà che in Calabria assume un peso particolare, considerando la conformazione geografica e le distanze che separano numerose comunità dai servizi sanitari. «Purtroppo le risorse sono poche, non sono così soddisfacenti da poter raggiungere capillarmente il nostro territorio», evidenzia Audino. Eppure, l’esperienza maturata dai servizi dimostra che avvicinare l’assistenza ai cittadini produce risultati concreti: «Più offerta abbiamo sul territorio, più riusciamo ad attrarre pazienti con un bisogno elevato di aiuto». Un dato significativo, soprattutto se si considera che le dipendenze possono avere tempi di latenza molto lunghi. Secondo la letteratura richiamata dalla direttrice, possono trascorrere almeno quattro anni prima che una persona riconosca il proprio problema e maturi la consapevolezza di aver bisogno di aiuto. Un ritardo che rischia di aggravare ulteriormente le conseguenze personali, familiari ed economiche della dipendenza. Per questo motivo i SerD stanno rafforzando la collaborazione con comunità terapeutiche, centri di ascolto, istituzioni e forze dell’ordine. Sono stati attivati anche percorsi formativi per promuovere la cultura della legalità e sensibilizzare la cittadinanza. «Abbiamo grande sensibilità su questo tema. È importante mandare un messaggio chiaro: tutte le istituzioni sono dalla parte delle famiglie e dei cittadini, che possono arrivare ai servizi senza essere giudicati».

Giovani e gioco online: una nuova frontiera dell’emergenza

A preoccupare è anche la diffusione di comportamenti problematici tra le fasce più giovani della popolazione. Smartphone, videogiochi e piattaforme digitali rappresentano un ambito sul quale i servizi stanno concentrando crescente attenzione. «Stanno arrivando fasce di età giovanili che giocano molto con i telefonini, con i videogiochi. Ci stiamo formando anche su questo aspetto, proprio per dare un aiuto sia ai ragazzi sia alle famiglie», spiega Audino. I segnali da monitorare non riguardano soltanto il tempo trascorso davanti agli schermi, ma anche le conseguenze sulla vita quotidiana: assenze scolastiche, difficoltà relazionali e, nei casi più complessi, abbandono degli studi. In questa direzione si inserisce il lavoro di prevenzione portato avanti nelle scuole.

Viaggio nelle problematiche legate al gioco d’azzardo: il nostro Francesco Graziano ha incontrato la direttrice del Serd di Catanzaro.

Superare lo stigma per chiedere aiuto

Un altro elemento sul quale Audino invita a riflettere è il progressivo cambiamento nella percezione dei servizi per le dipendenze. Lo stigma che per anni ha rappresentato un ostacolo all’accesso alle cure sembra oggi meno forte. «Da quando sono al servizio, ormai da circa 35 anni, lo stigma è diminuito», afferma la direttrice, portando l’esempio di persone appartenenti a diverse categorie professionali e sociali che oggi si rivolgono ai SerD anche per affrontare altre forme di dipendenza. Un cambiamento culturale che può favorire l’emersione di bisogni rimasti a lungo nascosti e che rende ancora più importante riorganizzare i servizi in un’ottica di prossimità, prevenzione e personalizzazione degli interventi. La fotografia che emerge per la Calabria resta dunque complessa. Da una parte i dati della mappa nazionale segnalano un’esposizione particolarmente elevata al gioco d’azzardo; dall’altra, l’esperienza dei SerD racconta di una domanda di aiuto concreta, di famiglie in difficoltà e di operatori impegnati a costruire risposte sul territorio. La sfida non è soltanto contrastare il gioco patologico, ma impedire che diventi una trappola economica, psicologica e sociale dalla quale sia sempre più difficile uscire. Perché dietro ogni numero ci sono persone, famiglie e storie che chiedono ascolto, assistenza e soprattutto la possibilità di ricominciare.